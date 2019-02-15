МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Банк России с 15 февраля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московской небанковской кредитной организации "АРБ-Инкасс", говорится в сообщении регулятора.

Решение Банка России принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов ЦБ, учитывая неоднократное применение в течение года мер, предусмотренных законодательством.

ЦБ поясняет, что основной вид деятельности ООО "АРБ-Инкасс" — инкассация наличных денежных средств. По данным регулятора, сокращение спроса клиентов на инкассаторские услуги организации привело к существенному ухудшению ее финансового положения.

По итогам января "АРБ-Инкасс" допустила уменьшение величины собственных средств (капитала) до уровня ниже размера уставного капитала, что свидетельствовало о возникновении в ее деятельности основания для осуществления мер предупреждения несостоятельности.

"Банк России неоднократно (четыре раза в течение последних 12 месяцев) применял меры в отношении НКО ООО "АРБ-Инкасс". Руководители и собственники кредитной организации не предприняли действенных мер по нормализации ее деятельности. В сложившихся обстоятельствах Банк России принял решение об отзыве у НКО ООО "АРБ-Инкасс" лицензии на осуществление банковских операций", — говорится в сообщении.

По величине активов, согласно данным ЦБ, кредитная организация на 1 января занимала 482-е место в банковской системе РФ.