МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Банк "Возрождение", который в прошлом году приобрела группа ВТБ, может вновь сменить собственников, ими могут стать власти Подмосковья или Почта банк, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источники.

В четверг глава госбанка Андрей Костин в кулуарах Российского инвестиционного форума сообщал, что ВТБ изменил планы по интеграции банка "Возрождение", пока он будет оставаться самостоятельным в ближайшие месяцы, возможно, не будет интегрирован в банк ВТБ.

Как сообщил один из источников газеты в ВТБ, одним из возможных вариантов является присоединение "Возрождения" к Почта банку. Он объяснил это необходимостью защиты банка от санкций. Так, Почта банк, которым ВТБ, как и "Почта России", владеет на 49,999%, не находится под санкциями, в отличие от ВТБ. Кроме того, в среду стало известно о подготовке новых американских санкций в отношении РФ, направленных, в том числе, против банковского сектора, поясняет издание.

По словам еще одного собеседника "Коммерсанта", ВТБ также рассматривает возможность продажи "Возрождения" подмосковным властям. Продажу банка рыночному инвестору не исключает и один из источников в группе ВТБ, однако никто не приводит детали возможной сделки, в том числе, идет ли речь непосредственно о правительстве региона, либо о структурах, связанных с его руководством.

ВТБ стал владельцем 85% акций банка "Возрождение" в октябре прошлого года. В начале февраля банк довел долю до 96,3%. Завершить интеграцию "Возрождения" планировалось в 2020 году.