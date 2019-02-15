МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Доля заемщиков в возрасте 18-25 лет сервисов онлайн-займов выросла в 2018 году на 3,5 процентного пункта — до 23,5%, следует из совместного исследования Объединенного кредитного бюро и MoneyMan.

Доля заемщиков сервисов онлайн-кредитования с 26 лет до 30 лет осталась на том же уровне, что и годом раньше (24,8%). Доля пользователей онлайн-сервисов с 31 года до 35 лет снизилась на 1,4 процентного пункта, до 21%. В свою очередь, категория пользователей старше 55 лет увеличилась на 1 процентный пункт, до 3,6%.

Согласно исследованию, в целом, доля заемщиков сервисов онлайн-займов младше 35 лет составляет более 69% среди всех пользователей.

"Самая высокая динамика наблюдается среди пользователей 18-20 лет. При этом доля молодых клиентов растет каждый год. Это связано с проникновением технологий и распространением финансовых услуг среди населения. Еще одна причина увеличения молодых клиентов — это отказ в банковском обслуживании. Банки не торопятся выдавать кредиты без кредитной истории и сокращают выдачу молодым заемщикам", — комментирует результаты исследования генеральный директор MoneyMan Ирина Хорошко.

В банках, согласно исследованию, наблюдается противоположенная картина: молодые люди до 30 лет занимают всего 19% от всех новых пользователей, доля возрастной группы 31-50 лет — 52,3%, доля клиентов старше 50 лет — 28,8%.