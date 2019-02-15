МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Квартальная чистая прибыль российского банковского сектора в октябре-декабре 2018 года оказалась хорошей, но не рекордной по меркам 2018 года. Так, согласно данным Банка России, в четвертом квартале кредитным организациям удалось заработать 277 миллиардов рублей прибыли, что стало самым слабым квартальным результатом 2018 года, примерно на уровне результата второго квартала (281 миллиард рублей). В двух других кварталах (первом и третьем) чистая прибыль банков была значительно больше – 353 и 434 миллиарда рублей соответственно. Стоит отметить, что объем прибыли в третьем квартале обновил исторический рекорд банковского сектора, который держался со второго квартала 2017 года.

Помесячная динамика прибыли в конце прошедшего года характеризовалась снижением от месяца к месяцу. Так, если в сентябре суммарная чистая прибыль составляла почти 170 миллиардов рублей, в октябре – 114 миллиардов рублей, то уже в ноябре она опустилась до 97 миллиардов рублей, а в декабре и вовсе составила только 65 миллиардов рублей. По мнению аналитиков РИА Рейтинг, в январе тенденция снижения прибыли прервется, о чем косвенно свидетельствуют первые данные о прибыли наиболее крупных банков, однако значительного роста ждать не стоит из-за малого количества рабочих дней.

В целом же за 2018 год суммарный объем прибыли банков составил 1,34 триллиона рублей, против 790 миллиардов в 2017 году, то есть прибыль выросла почти вдвое. Таким образом, в 2018 году был обновлен исторический рекорд по суммарному объему прибыли банковского сектора, который держался с 2012 года (1,01 триллиона рублей).

Темпы роста прибыли в 2018 году оказались значительно выше, чем динамика активов, что привело к заметному росту рентабельности. Так, средний за 12 месяцев объем активов российских банков вырос на 7,6%, тогда как прирост прибыли составил +70,3%. Таким образом, рентабельность активов выросла с 0,97% в позапрошлом году до 1,54% по итогам 2018 года. В свою очередь рентабельность капитала в российском банковском секторе на 1 января 2019 года, по расчетам экспертов РИА Рейтинг, составила 13,8% против 8,3% годом ранее.

Эксперты РИА Рейтинг ожидают, прибыль банковского сектора в 2019 году может побить рекорд прошедшего года, а ее абсолютный размер составит 1,4-1,5 триллиона рублей. Однако при более высоком прогнозе роста активов рентабельность активов будет ниже 1,5%. В свою очередь рентабельность капитала может опуститься до уровня 12%.

ПРИБЫЛЬНОСТЬ БАНКОВ СТАНОВИТСЯ БОЛЬШЕ

Для исследования ситуации в разрезе отдельных кредитных организаций, агентство РИА Рейтинг по заказу АЭИ "Прайм" провело исследование прибыльности банков и подготовило рейтинг банков России по рентабельности активов. В рейтинге представлены данные по 200 крупнейшим по объему активов кредитным организациям на 1 января 2019 года, по которым опубликована отчетность согласно формам №101 и №102 на сайте Центробанка РФ.

Доля прибыльных банков из числа двухсот крупнейших по объему активов в прошедшем году выросла достаточно сильно. Из представленных в рейтинге банков по итогам 2018 года прибыль получили 172 банка, или 86% от общего числа. Для сравнения, в рейтинге на 1 января 2018 и 2017 годов прибыльных банков было 82% и 76% соответственно. При этом стоит отметить, что в наиболее удачные для банковского сектора годы доля прибыльных крупных и средних банков доходила до 90%. По мнению экспертов РИА Рейтинг, в первом квартале 2019 года доля прибыльных банков из ТОП-200 по объему активов может еще немного вырасти.

Среди разных размерных групп из ТОП-200, разделенных по 50 банков, доля прибыльных банков отличалась не очень сильно, в пределах 10% (от 82% до 92%). Наибольшей долей прибыльных банков характеризовались банки, расположившиеся со 101 по 150 места, тогда как у остальных размерных групп доля была немного ниже. У наиболее крупных кредитных организаций из ТОП-50 доля банков, которые получили прибыль в 2018 году, составила 82%. У двух оставшихся банковских групп, у банков с 51 по 100 места и со 151 по 200 места, доля прибыльных банков была примерно одинаковой – 84% и 86% соответственно.

Наиболее прибыльным банком России в абсолютном выражении, продолжает оставаться Сбербанк, лидер банковского сектора Центральной и Восточной Европы, объем прибыли до налогообложения у которого в 2018 году превысил 1 триллион рублей (+18% к результату 2017 года). Таким образом, очередной раз подряд Сбербанка стал самым прибыльным банком России, и эта тенденция продолжается более чем 20 лет. Основными источниками роста прибыли в 2018 году выступили: рост чистых процентных расходов (преимущественно за счет роста процентных доходов), рост комиссионных доходов, а также рост доходов от участия в дочерних и зависимых обществах. Прибыль Сбербанка оказалась больше суммарной прибыли всех оставшихся прибыльных российских банков, которые заработали 902 миллиарда рублей доналоговой прибыли.

Вторым по объему прибыли в абсолютном выражении стал Банк ВТБ, прибыль которого по итогам 2018 года составила 292 миллиарда рублей. Прибыль данного банка за год выросла почти в 4 раза. При этом основным источником роста прибыли стало объединением с ВТБ 24, завершившееся в начале 2018 года. Стоит отметить, что суммарная прибыль ВТБ24 и Банка ВТБ за 2017 год, по оценкам РИА Рейтинг, составляла примерно 180 миллиардов рублей. Таким образом, даже без учета объединения прибыль Банка ВТБ выросла на 65%.

Третьей кредитной организацией по абсолютному объему прибыли до налогообложения стал Альфа-банк, который в 2018 году показал финансовый результат в размере 135 миллиардов рублей. Для сравнения, прибыль Альфа-банка в 2017 году была 56 миллиардов рублей. Источниками роста прибыли Альфа-банка стали: рост чистых процентных доходов, чистых комиссионных доходов и доходов от операций с иностранной валютой. Суммарно три лидера заработали более 1,4 триллиона рублей, что составляет 75% доналоговой прибыли российских прибыльных банков.

Банк, расположившийся на четвертом месте по абсолютному объему прибыли, уже очень сильно отстает от тройки лидеров. Райффайзенбанк за прошедший год заработал 33 миллиарда рублей, что лишь немного лучше результата 2017 года (30 миллиардов рублей). В целом же в рейтинге присутствует 17 кредитных организаций, прибыль до налогообложения которых превысил 10 миллиардов рублей. Для сравнения, на 1 января 2018 года банков с прибылью более 10 миллиардов рублей было 12 кредитных организаций.

Стоит отметить, что прибыль еще двух кредитных организаций лишь немного недотягивает до уровня в 10 миллиардов рублей, таким образом, в следующем рейтинге количество банков преодолевших этот уровень, скорее всего, увеличится. При этом уровень в 1 миллиард рублей в 2018 году смогли преодолеть 75 банков, против 72 в 2017 году. Таким образом, увеличение количества банков с высоким финансовым результатом коррелирует с общей тенденцией роста прибыльности банковского сектора.

Самым убыточным действующим банком рейтинга стал санируемый Банк АВБ (Автовазбанк), убыток которого в 2018 году составили 336 миллиардов рублей. Убытки этого банка обусловлены переоценкой качества прочих активов и ростом резервов на возможные потери, объем которых значительно вырос во втором и четвертом кварталах 2018 года. Вторым по объему убытков стал также санируемый Банк "Траст", убыток которого составил 155 миллиардов рублей, что также стало следствием переоценки качества активов и роста резервов. Третьим по объему убытков стал еще один банк на санации, Мособлбанк, однако объем его убытков в 2018 году несоизмеримо меньше – 10,8 миллиарда рублей. На четвертом и пятом местах по объему убытков расположились другие банки, проходящие процедуру финансового оздоровления: Азиатско-Тихоокеанский Банк и Промсвязьбанк, а объем их убытков составил 10 и 8 миллиардов рублей соответственно.

Таким образом, самыми убыточными банками в рейтинге являются исключительно санируемые банки. Стоит отметить, что еще 11 кредитных организаций в текущем рейтинге получили убыток более 1 миллиарда рублей за прошедший год.

МЕДИАННАЯ РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ РАСТЕТ ДОСТАТОЧНО БЫСТРО

Согласно результатам исследования, проведенного экспертами РИА Рейтинг, медианная рентабельность активов банков из рейтинга на 1 января 2018 года составила 1,36%. Для сравнения, на аналогичную дату в 2017 году медианная рентабельность банков из ТОП-200 составляла 1,17%, а на 1 января 2016 года – 0,86%. По мнению экспертов РИА Рейтинг, рост медианной рентабельности свидетельствует, что не только крупным банкам удается показывать хороший результат, но и средним и небольшим банкам тоже, однако средняя рентабельность выросла гораздо сильнее. Таким образом, рост прибыли у крупных банков был намного больше, чем у средних кредитных организаций.

Из представленных в рейтинге двухсот банков по итогам 2018 года, по сравнению с результатом на 1 января 2018 года, приростом рентабельности характеризовалось 47% банков. В свою очередь у пятидесяти самых рентабельных банков в 2018 году 29 кредитных организаций характеризовались ростом рентабельности. Таким образом, у наиболее крупных банков чаще наблюдался прирост рентабельности. Стоит отметить, что в 2017 году прирост рентабельности наблюдался у значительно большего числа банков в рейтинге. Так, среди ТОП-200 банков по итогам 2017 года прирост наблюдался у 116 банков, а среди ТОП-50 – у 35 кредитных организаций.

ИНОСТРАННЫЕ БАНКИ ОСТАЮТСЯ САМЫМИ РЕНТАБЕЛЬНЫМИ

Иностранные банки среди всех типов банков по формам собственности (государственных, частных и банки с контрольным иностранным участием) характеризуются наибольшей рентабельностью активов в 2018 году. В частности средняя рентабельность активов у иностранных банков, представленных в данном рейтинге, составила 2,2%, против 1,8% у частных банков и 1,5% у государственных банков. Слабый результат государственных банков предопределили шесть санируемых банков, без учета активов и убытков которых, рентабельность остальных госбанков составила бы 2,4%, то есть без санаций лидерами по рентабельности являются госбанки. Для сравнения, в рейтинге 2017 года рентабельность иностранных банков составляла 2,6%, частных банков 1,3% и 0,7% у государственных банков (у последних также был негативный эффект от санаций). Таким образом, хоть иностранные банки и лидируют па рентабельности, они стали единственным типом банков среди всех типов банков по формам собственности, у которых рентабельность снизилась в прошедшем году. Более слабая рентабельность активов у иностранных банков в 2018 году относительно 2017 года связана с динамикой резервов.

Лидером рейтинга по рентабельности активов стал Социнвестбанк, рентабельность активов которого на 1 января 2019 года составила феноменальные 52%. Данный банк значительную часть 2018 года был убыточным, и только в декабре показал большой прирост прибыли. При этом рост прибыли Социнвестбанка наблюдался на фоне снижения двух балансовых статей – привлеченных межбанковских кредитов и процентов к уплате. Скорее всего, по мнению аналитиков РИА Рейтинг, данные обязательства были «прощены» банку, и тем самым списаны в доход, и вероятно, такой "подарок" сделал санатор банка – Банк ДОМ.РФ. Причем даже такая значительная разовая прибыль (34 миллиарда рублей) не помогла Социнвестбанку сделать капитал положительным (на 1 января 2019 года собственный капитал составляет —7,4 миллиарда рублей).

Второй в рейтинге по рентабельности активов стала НКО Яндекс.Деньги (дочерняя структура Сбербанка), рентабельность у которой составила 22%. Также высокую рентабельность продемонстрировали: КИВИ Банк и банк "Пойдём!", которые заняли 3-е, 4-е места по рентабельности активов (9,7%, 9% соответственно). Замыкает пятерку лучших по рентабельности активов банк "Держава", у которого рентабельность на 1 января 2019 года составила 8,4%. Также еще три кредитные организации характеризовались рентабельностью активов выше 5%.

Наиболее слабую рентабельность активов в 2018 году из ТОП-200 по объему активов продемонстрировал упоминаемый ранее Банк АВБ (Автовазбанк), рентабельность активов которого составила —124%. То есть убытки банка превысили средние активы в 1,2 раза, что можно называть своеобразным рекордом. Второе место с конца по рентабельности активов занял Банк "Траст", рентабельность активов которого составила —15,6%. Замыкает тройку с наиболее слабой рентабельностью активов Азиатско-Тихоокеанский Банк с результатом —8,2%. Таким образом, тройка самых нерентабельных банков из ТОП-200 по объему активов – это банки находящиеся на санации. На четвертом и пятом местах среди банков со слабым результатом по рентабельности расположились банк Международный финансовый клуб и "Тройка-Д банк", рентабельность активов которых составила —6,3%, —6% соответственно.

По мнению аналитиков РИА Рейтинг, в 2019 году рост рентабельности может замедлиться, во многом из-за ожидаемого снижения процентной маржи в банковском секторе. Также в 2019 году может наблюдаться более быстрый рост активов относительно динамики прибыли, что приведет к некоторому снижению рентабельности. При этом многие банки на санации могут начать выходить в плюс, и тем самым доля прибыльных банков вырастет, а количество банков со значительной отрицательной рентабельностью может сократиться.