МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Основателю крупной инвестиционной компании Baring Vostok американцу Майклу Калви и пяти другим фигурантам вменяется хищение 2,5 миллиарда рублей, заявил в пятницу следователь в Басманном суде Москвы.

"Подозреваемыми по делу проходят два иностранных гражданина, а также три гражданина РФ. Они совершили мошенничеством в особо крупном размере — с ущербом в 2,5 миллиарда рублей", — сказал следователь в ходе требования арестовать гендиректора "Первого коллекторского бюро" Максима Владимирова.

В Москве задержан основатель инвесткомпании Baring Vostok Майкл Калви >>

Ранее в пятницу представители правоохранительных органов провели проверку в офисе Первого коллекторского бюро и Национальной службы взыскания, это не было связано с текущим бизнесом компании, сообщил РИА Новости представитель компаний.

"В офисе "ПКБ-НСВ" была проверка правоохранительных органов, не связанная с текущим бизнесом компании", — рассказал он.

"Первое коллекторское бюро" основано в 2005 году, специализируется на взыскании дебиторской задолженности с физических и юридических лиц. "Национальная служба взыскания" создано в 2005 году при участии иностранного капитала. Сегодня НСВ работает в 83 регионах страны, в 72 из которых открыты филиалы и представительства. Обе компании являются членами Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств. В 2014 году акционеры двух агентств приняли решение об интеграции.

Как стало известно позднее, Калви и пяти другим фигурантам дела вменяется хищение 2,5 миллиардов рублей через выданный банком "Восточный" кредит.

"Дело возбуждено по материалу, поступившему из ФСБ России. Речь идет о квалификации действий должностных лиц и акционеров банка "Восточный". Соглашение, о котором идет речь, подписывал мой подзащитный в феврале 2017 года", — сказал адвокат Владимирова.

По его словам, в 2015 году банк оформил кредит коллекторскому агентству, а в 2017-м было "оформлено отступное, с которым согласны не все акционеры". Это отступное и стало поводом для возбуждения уголовного дела.

Также по словам адвоката, банк "Восточный" не признан потерпевшим по этому делу.