МЮНХЕН, 15 фев — ПРАЙМ. Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что готов лично поручиться за задержанного основателя Baring Vostok Майкла Калви, он многое сделал для привлечения инвестиций в Россию.

"Я готов дать личное поручительство за Майкла Калви и считаю, что он сделал очень многое для привлечения иностранных инвестиций в Российскую Федерацию, а также помог становлению многих российских компаний", — сказал Дмитриев журналистам в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности.

"Сложно комментировать ситуацию с задержанием Майкла Калви, не понимая конкретных обвинений. Тем не менее, мы в Российском фонде прямых инвестиций знаем Майкла и всю команду Baring Vostok как высокопрофессиональных инвесторов, приверженных высоким принятым в инвестиционной среде этическим стандартам", — добавил он.

Между тем вице-премьер РФ Дмитрий Козак заявил, что не в курсе ситуации с задержанием основателя Baring Vostok и он не знает такого предпринимателя. "Для меня это новость. Я не знаю такого бизнесмена", — сказал он журналистам.

Ранее в пятницу Басманный суд сообщил о задержании основателя инвесткомпании Baring Vostok Майкла Калви и еще пяти человек в рамках дела о крупном мошенничестве.

Baring Vostok позже заявила, что Майкл Калви и еще трое ее сотрудников задержаны в рамках коммерческого спора по банку "Восточный", с деятельностью самой инвесткомпании это не связано.

РФПИ в составе Консорциума международных инвесторов, в который также вошли Российско-китайского инвестиционного фонда (РКИФ), Mubadala Development Company (ОАЭ), Baring Vostok Private Equity Fund V и ряд связанных фондов (Baring Vostok), а также ведущих соинвесторов Ближнего Востока в октябре 2017 г завершении транзакции по приобретению 25% акций компании Thalita Trading Limited (Thalita).

Thalita является холдинговой компанией консорциума "Воздушные Ворота Северной Столицы" (ВВСС), управляющей компании аэропорта "Пулково".