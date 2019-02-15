СОЧИ, 15 фев — ПРАЙМ. Сбербанк ожидает, что число кибератак и ущерб от них будут расти темпами в 50-80% и в 2019 году, сообщил журналистам в кулуарах Российского инвестиционного форума зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов. Сбербанк никогда не звонит клиентам и не просит данные по карточкам

"Я склонен считать, что тренд на увеличение потерь и в России, и в мире (сохраняется — ред.). Но пока принципиальных мер, свидетельствующих о таких быстрых изменениях в части перелома тренда, нет. Рост примерно от 50 до 80% будет сохраняться. Это и по потерям, и по атакам", — сказал Кузнецов, отвечая на вопрос про прогнозы на 2019 год.

Был затронут вопрос подмены мошенниками номера телефона при звонках от имени банка. Сбербанк направил в Роскомнадзор письмо с просьбой провести проверку и запретить сайты, распространяющие программы, которые могут подменять номер телефона и совершать звонки, а также посылать SMS-сообщения.

"Мы каждый из этих сайтов идентифицировали. Я подписал неделю назад письмо в Роскомнадзор, где мы предложили Роскомнадзору провести на их стороне соответствующую проверку, разделегировать эти сайты и запретить это как класс", — сказал Кузнецов.

По его словам, банк проанализировал интернет и обнаружил несколько десятков сайтов, на которых можно "купить за копейки программные продукты", которые могут заменить номер в открытом режиме.

"Например от вашего номера позвонить кому-либо, а вы об этом знать не будете. Или прислать SMS-сообщение", — отметил Кузнецов.

Клиенты Сбербанка столкнулись с новым видом мошенничества — злоумышленники звонят с номеров банка и представляются якобы его сотрудниками, которые сообщают о блокировке попытки мошенников списать деньги с карты. При этом мошенники располагают информацией, необходимой для подтверждения личности сотрудника банка.