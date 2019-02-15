МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Вместе с основателем крупной инвесткомпании Baring Vostok американцем Майклом Калви в Москве задержаны как минимум три ее топ-менеджера, следует из базы данных Басманного суда.

Ниже приводится справочная информация.

Группа Baring Vostok – одна из старейших и самых крупных групп компаний, специализирующаяся на прямых инвестициях в России и других странах бывшего СССР. Она была основана в 1994 году Майклом Калви, ранее работавшем в Европейском банке реконструкции и развития (ЕБРР) и компании Salomon Brother.

Как сообщается на официальном сайте Baring Vostok, за годы работы суммарный привлеченный капитал фондов компании составляет более 3,7 миллиарда долларов. Долгосрочными инвесторами Baring Vostok являются пенсионные и университетские фонды США, Западной Европы, Азии, Ближнего Востока, суверенные фонды, фонды фондов, а также члены команды Baring Vostok.

С 1994 года фонды Baring Vostok вложили свыше 2,8 миллиарда долларов в 80 компаний в России, Казахстане и на Украине. 47 инвестиционных проектов были полностью или частично завершены со стабильно высокой нормой доходности. Средний срок инвестиций составляет шесть лет.

Фонды Baring Vostok специализируются на инвестициях в проекты в сфере интернета, медиа и коммуникаций, природных ресурсов, финансовых услуг и товаров народного потребления.

Компания вложила более 850 миллионов долларов в 30 компаний в сфере интернета, программного обеспечения, медиа и телекоммуникаций. Среди них – 1С, Avito.ru, "ЭР-Телеком", "СТС Media", "Глобальные ТелеСистемы", Ivi.ru, Profi.ru, "Яндекс".

Фонды Baring Vostok инвестировали в 18 проектов, связанных с природными ресурсами, с общим объемом инвестиций около 450 миллионов долларов. Среди них – Caspian Gas Corporation, Nostrum Oil & Gas, "НОВОМЕТ", Сыктывкарский ЛПК, "Царь Петрол", Volga Gas.

Кроме того, фонды Baring Vostok вложили более 750 миллионов долларов в 11 банков и компаний в России и Казахстане, в том числе, "Европлан", "Первое Коллекторское Бюро", банк "Восточный", группа "Ренессанс Страхование", "Тинькофф Банк". Более 400 миллионов долларов было инвестировано в 13 компаний в секторе народного потребления (сеть аптек "А5", компании Familia, Ozon.ru, сеть клиник "Семейный доктор", "Папа Джонс", международный сервис для вызова такси Gett, магазин продуктов здорового питания "Вкусвилл" и др.), более 300 миллионов долларов – еще в шесть проектов, в том числе, в застройщика малоэтажной жилой недвижимости в регионах "Экодолье", застройщика ГК "Эталон", объединение производителей цемента на Дальнем Востоке "Спасскцемент", производителя изоляционных материалов и сэндвич-панелей "Теплант".

В 2005-2011 годах Baring Vostok признавалась читателями Private Equity International "Российской компанией прямых инвестиций года".

Владельцем бренда Baring в области прямых инвестиций является компания BPEI, образовавшаяся в 2004 году в результате выкупа бизнеса у ИНГ Групп.

Основатель Baring Vostok Майкл Калви является старшим партнером и директором BPEI.

Согласно данным на сайте ЦБ РФ, Калви принадлежит контрольный пакет акций банка "Восточный", входящего в топ-40 крупнейших в России по размеру активов.

15 февраля 2019 года стало известно, что Майкл Калви задержан в Москве по делу о крупном мошенничестве.

Вместе с основателем Baring Vostok были также задержаны Иван Зюзин (директор по инвестициям Baring Vostok), Филипп Дельпаль (партнер по индустрии финансового сектора Baring Vostok), Ваган Абгарян – партнер Baring Vostok, специализирующийся на проектах в области медиа, недвижимости и стройматериалов.