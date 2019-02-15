МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Басманный суд в пятницу арестовал на срок до 13 апреля партнера по индустрии финансового сектора крупной инвесткомпании Baring Vostok, гражданина Франции Филиппа Дельпаля, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Суд постановил избрать меру пресечения в виде под стражу",- огласила судья Евгения Николаева.

Ранее в пятницу Басманный суд Москвы сообщил о задержании основателя инвесткомпании Baring Vostok Майкла Калви и еще пяти человек в рамках дела о крупном мошенничестве. По данным следствия, им вменяется хищение 2,5 миллиарда рублей. Baring Vostok позже заявила, что Калви и еще трое ее сотрудников задержаны в рамках коммерческого спора по банку "Восточный", с деятельностью самой инвесткомпании это не связано.

Baring Vostok с 1994 года занимается инвестициями в России и других странах СНГ. Согласно данным на сайте ЦБ РФ, Калви владеет контрольным пакетом акций банка "Восточный".