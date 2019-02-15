КИЕВ, 15 фев — ПРАЙМ. Украинский Приватбанк заявил, что арбитраж в Гааге поддержал его иск к РФ по потере активов в Крыму, размер компенсации определит позднее, сообщила в пятницу пресс-служба финансового учреждения.

Приватбанк украинского олигарха Игоря Коломойского, который является одним из крупнейших банков на Украине, в 2015 году инициировал иск к РФ в международный арбитраж в Гааге с требованием возместить ущерб от потери активов в Крыму.

"В частичном арбитражном решении… арбитражный суд признал, что он обладает юрисдикцией в отношении всех требований Приватбанка против Российской Федерации, Российская Федерация нарушила свои обязательства по двустороннему соглашению о поощрении и взаимной защите инвестиций, незаконно экспроприировав активы Приватбанка в Крыму, и Приватбанк имеет право на возмещение за такую экспроприацию в полном объеме", — говорится в сообщении.

По данным банка, вопрос размера возмещения убытков суд рассмотрит позднее. Приватбанк настаивает на компенсации в размере 1 миллиард долларов за потерю активов в Крыму.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".