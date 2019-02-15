НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 фев — ПРАЙМ. Задержание председателя совета директоров "Вятка банка" Алексея Кордичева по делу Baring Vostok не касается банка, связано с его предыдущим местом работы, сообщили РИА Новости в пресс-службе банка.

"Все, что нам известно об этой ситуации, — это информация из СМИ. Нам не известно, почему его задержали и что он сделал. Но очевидно, что это не касается нашего банка, а связано с предыдущим местом работы Алексея Кордичева в банке "Восточный", — сообщили в пресс-службе "Вятка-банка".

Кордичев был избран в совет директоров "Вятка банка" 28 мая 2018 года, а уже 30 мая стал председателем. С октября 2015 года по декабрь 2017-го занимал должность председателя правления ПАО "Восточный банк", а ранее работал на позиции первого зампредседателя правления ОАО "Восточный экспресс банк".

"Алексей Кордичев присоединился к нашему банку в качестве независимого члена совета директоров в мае 2018 года. Прошёл положенное по закону согласование в ЦБ РФ. Из нашего опыта работы с Алексеем Кордичевым за этот год мы можем охарактеризовать его только с позитивной стороны — как опытного и порядочного профессионала", — отметили в пресс-службе.

Ранее в пятницу Басманный суд сообщал о задержании основателя инвесткомпании Baring Vostok Майкла Калви и пяти других фигурантов. Как отмечалось, среди шести фигурантов дела о крупном мошенничестве, помимо Калви, Иван Зюзин (на сайте Baring Vostok числится как директор по инвестициям) и Филипп Дельпаль (партнер по индустрии финансового сектора).

Кроме того, задержаны Ваган Абгарян — партнер Baring Vostok, специализирующийся на проектах в области медиа, недвижимости и стройматериалов, и Алексей Кордичев — председатель совета директоров "Вятка-банка" (входит в топ-200 в России). Шестой фигурант — гендиректор "Первого коллекторского бюро" Максим Владимиров. Всех их следствие просит заключить под стражу.