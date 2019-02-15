МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Основатель крупной инвестиционной компании Baring Vostok американец Майкл Калви отрицает причастность к мошенничеству на 2,5 миллиарда рублей, заявил следователь в пятницу.

"Мистер Калви не признал свою причастность в ходе допроса, обвинение ему не предъявлялось", — сказал представитель СК РФ в Басманном суде Москвы, прося арестовать американца до 13 апреля.

Сам подозреваемый (его переводил адвокат) заявил, что "сделка с банком "Восточный экспресс" была — это факт", но "почти все, что указано в ходатайстве, — неправда".

По данным следствия, в 2015 году банк "Восточный" (он же "Восточный экспресс") оформил кредит "Первому коллекторскому бюро", а в 2017-м вместо возвращения долга было "оформлено отступное, с которым согласны не все акционеры". Это отступное и стало поводом для возбуждения уголовного дела.

Вместе с Калви задержаны пять человек, в том числе два партнера Baring Vostok и директор по инвестициям. Компания с 1994 года занимается инвестициями в России и другие страны СНГ. Согласно данным на сайте ЦБ РФ, Калви принадлежит контрольный пакет акций банка "Восточный".