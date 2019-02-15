МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ, Наталья Карнова. Самым громким скандалом недели стал арест основателя крупной инвесткомпании Baring Vostok американца Майкла Калви и еще нескольких человек по делу о крупном мошенничестве. Вместе с Калви были задержаны Иван Зюзин (директор по инвестициям Baring Vostok), Филипп Дельпаль (партнер по индустрии финансового сектора Baring Vostok), Ваган Абгарян – партнер Baring Vostok, специализирующийся на проектах в области медиа, недвижимости и стройматериалов. Также суд санкционировал арест гендиректора "Первого коллекторского бюро" Максима Владимирова.

Один из фигурантов дела — советник председателя правления "Норвик Банк" Алексей Кордичев — готов сотрудничать со следствием по делу о мошенничестве и дал показания против соучастников. Он просил о более мягкой мере пресечения, но суд его арестовал.

Всем им вменяется статья 159 УК РФ "Мошенничество в составе организованной группы в особо крупном размере". Речь идет о хищении 2,5 млрд рублей через выданный кредит банком "Восточный", который принадлежит Калви. По словам адвоката Калви, в 2015 году банк оформил кредит коллекторскому агентству, а в 2017 году было "оформлено отступное, с которым согласны не все акционеры". Это отступное и стало поводом для возбуждения уголовного дела.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ В "ВОСТОЧНОМ"

Суть конфликта агентству "Прайм" разъяснил директор по стратегии ИК "Финам" Ярослав Кабаков. "Одна точка зрения состоит в том, что инвестфонд или его топ-менеджер продал банку свои акции коллекторской компании, у которой большой долг (2,5 млрд рублей). При этом фонд является контролирующим акционером банка. Миноритарный же акционер считает, что банк покупать эти акции не должен был", — сказал он.

Другая точка зрения состоит в том, что банк давал коллекторской компании кредит, а потом получил от неё "отступные", с которыми миноритарии не согласны. Речь, таким образом, гипотетически идет не столько о том, что инвесткомпания наносит ущерб, сколько о довольно распространенной ситуации, когда контролирующий акционер делает приобретение (зачастую – у себя же) некоторого актива, а миноритариям такое приобретение не кажется привлекательным, отметил Кабаков.

В свою очередь, управляющий партнёр юридической компании BMS Law Firm Алим Бишенов утверждает, что инвесткомпания действительно могла нанести ущерб в том объеме, который вменяется Калви и другим фигурантам дела. "Помимо статьи 159 УК РФ, нельзя исключать появление в деле и статьи 210 УК, предусматривающей ответственность за организацию преступного сообщества и участие в нем. Основанием могут стать совместные, согласованные преступные действия фигурантов дела, если будут установлены признаки такого сообщества: распределение ролей, четкая иерархия", — указал он.

Пока банк "Восточный" не признан потерпевшим по данному делу, но оказывает содействие следствию и рассчитывает на возмещение ущерба. В свою очередь, Baring Vostok планирует выполнить все обязательства по докапитализации банка "Восточный".

НЕ ПРОСТО ИНВЕСТОР

Российские чиновники воздерживаются от комментариев по делу, заявляя, что следует разобраться в ситуации. Вице-премьер РФ Дмитрий Козак заявил, что не в курсе ситуации и не знает такого предпринимателя. Однако Baring Vostok – весьма значимый игрок на российском экономическом поле.

Это одна из старейших и самых крупных инвесткомпаний, с 1994 года она занимается инвестициями в России и других странах СНГ. Как говорится на сайте компании, она вложила в экономику РФ 2,8 млрд долларов. За время её деятельности 47 инвестиционных проектов были полностью или частично завершены со стабильно высокой нормой доходности.

В РФ компания, помимо банка "Восточный", которым владеет Калви, инвестировала в "Яндекс", фирмы "Волга Газ", "Боржоми", "СТС Медиа", "Новомет", Тинькофф банк, "Вкусвилл", интернет-магазины Avito и Ozon.

Компании, акционерами которых является Baring Vostok, утверждают, что задержание Калви не отразится на их имидже и не повлияет на работу.

Расследованием занимается центральный аппарат СК РФ, следствие ищет новых соучастников по этому делу. Проверку проводит даже грузинская "Боржоми", которая изучает, есть ли у них связи с Калви.

Фигурантам дела грозит до десяти лет колонии, однако, по мнению экспертов, далеко не факт, что они действительно окажутся за решеткой. "Как показывает следственная и судебная практика, в ходе предварительного расследования после проведения ряда судебных экспертиз размер вмененного ущерба не подтверждается и производство по уголовному делу прекращается", — говорит доцент департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при правительстве РФ Галина Костылева.

ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ ИНВЕСТКЛИМАТА

Эксперты расходятся в оценке влияния этого громкого дела на инвестклимат РФ.

"Правоприменительной практике известны также случаи, когда результатом корпоративного конфликта является возбуждение уголовного дела без достаточной доказательственной базы. Такие ситуации напрямую отражаются на инвестиционном климате", полагает Костылева.

По мнению Бишенова, подобное дело очень негативно для инвестклимата. "Речь идет о преступлениях крупных игроков рынка, а это всегда плохой знак для потенциальных инвесторов", — подчеркнул он.

В свою очередь, Кабаков из "Финама" указал, что в венчурных фондах работают специалисты, которые представляют себе современные практики и связанные с ними риски. Поэтому на инвестиционном климате само по себе это дело никак не отразится, заключил эксперт.