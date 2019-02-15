МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что не знает сущности обвинений против основателя крупной инвестиционной компании Baring Vostok американца Майкла Калви, однако надеется, что правоохранительные органы разберутся и это окажется недоразумением.

"Я давно знаю Майкла Калви как порядочного и честного человека, много сделавшего для привлечения инвестиций в страну, для развития экономики и высокотехнологичных компаний, таких как "Яндекс", "Озон", "Тинькофф" и другие. И, не зная сущности обвинений, очень надеюсь, что правоохранительные органы разберутся и это окажется недоразумением", — сообщил он журналистам через пресс-службу банка.

Вместе с Калви задержаны пять человек, в том числе два партнера компании и директор по инвестициям. Басманный суд Москвы уже арестовал пятерых фигурантов дела и сейчас решает вопрос об аресте Калви.

Сам он заявил в суде, что причиной задержания является корпоративный конфликт с другим совладельцем банка "Восточный" Артемом Аветисяном. Согласно данным на сайте ЦБ РФ, Калви через фонды Baring Vostok контролирует 52,48% голосующих акций банка "Восточный", Аветисян — 32,55%.

По версии следствия, у банка "Восточный" были похищены 2,5 миллиарда рублей через обмен выданного им "Первому коллекторскому бюро" кредита на пакет акций некой International Financial Technology Group, которые реально почти ничего не стоят.