МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Два акционера банка "Восточный экспресс" признаны потерпевшими по делу основателя крупной инвестиционной компании Baring Vostok Майкла Калви о мошенничестве, заявил следователь в Басманном суде в Москве, где решается вопрос об аресте американца.

"Прошу приобщить постановление о признании акционера банка и другого акционера, не называю фамилии, потому что тут гласность", — сказал следователь.

Одним из представителей потерпевшего является вице-президент блока по защите корпоративных интересов банка Сергей Крайнов.