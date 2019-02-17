ЛОНДОН, 17 фев — ПРАЙМ. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), много лет сотрудничающий с инвестиционным фондом Baring Vostok, считает важным, чтобы расследование дела в отношении фонда было справедливым и прозрачным. Об этом говорится в заявлении финансового института.

"Мы тесно сотрудничаем с Baring Vostok на протяжении многих лет и отметили профессионализм фонда и высокие стандарты честности в этот период", — сообщил в воскресенье официальный представитель ЕБРР.

"Мы внимательно следим за последними событиями. Мы считаем важным, чтобы судебный процесс был справедливым, быстрым и прозрачным. Последовательное применение верховенства закона в России является ключевым фактором доверия инвесторов", — говорится в заявлении банка.

В субботу Басманный суд Москвы арестовал на 2 месяца основателя крупной инвестиционной компании Baring Vostok и члена Совета директоров банка "Восточный" американца Майкла Калви по делу о хищении 2,5 миллиарда рублей. Защита Калви намерена обжаловать арест.

Как следует из оглашенных ранее в суде данных, 13 февраля возбуждено дело об особо крупном мошенничестве с ущербом свыше 2,5 миллиарда рублей. ГСУ СКР возбудил данное дело по материалам, поступившим из управления "К" ФСБ России. Речь идет о выданном в 2015 году банком "Восточный" кредите "Первому коллекторскому бюро" и подписанном отступном гендиректором Бюро в 2017 году.

Кроме Калви в рамках дела арестованы директор по инвестициям Baring Vostok Иван Зюзин, партнер по индустрии финансового сектора этой инвесткомпании Филипп Дельпаль, партнер Baring Vostok, специализирующийся на проектах в области медиа, недвижимости и стройматериалов, Ваган Абгарян, председатель совета директоров "Норвик банка" (бренд "Вятка банк"), экс-глава банка "Восточный" Алексей Кордичев и гендиректор "Первого коллекторского бюро" Максим Владимиров.

Всех арестованных обвиняют в мошенничестве в крупном размере. Им грозит до десяти лет лишения свободы.

Следствие считает, что Калви с Дельпалем и иными неустановленными лицами убедили акционеров банка проголосовать за заключение соглашения об отступном, согласно которому вместо возврата долга "Восточному" были переданы 59,9% акций компании International Financial Technology Group. Они были оценены в 3 миллиарда рублей при том, что их реальная рыночная стоимость составляла 600 тысяч рублей.