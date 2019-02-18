МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Старший партнер Елена Ивашенцева и сооснователь фонда Baring Vostok Алексей Калинин приняли на себя обязанности главы фонда после ареста Майкла Калви, сообщает компания в понедельник.

"Ввиду последних событий Baring Vostok Capital Partners заявляет, что компания продолжает работать в обычном режиме, и о том, что старший партнер Елена Ивашенцева и сооснователь фонда, партнер Алексей Калинин, приняли на себя обязанности главы Baring Vostok Capital Partners", — говорится в сообщении.

Кроме того, компания временно приостановила полномочия четырех членов команды, арестованных в рамках уголовного дела: Майкла Калви (старший партнер), Вагана Абгаряна и Филиппа Дельпаля (партнеры), Ивана Зюзина (директор по инвестициям). Это сделано в целях обеспечения эффективной и бесперебойной операционной деятельности, говорится в релизе.

В субботу Басманный суд Москвы арестовал на 2 месяца основателя крупной инвестиционной компании Baring Vostok и члена совета директоров банка "Восточный" американца Майкла Калви по делу о хищении 2,5 миллиарда рублей. Защита Калви намерена обжаловать арест.

Следствие считает, что Калви с Дельпалем и иными неустановленными лицами убедили акционеров банка проголосовать за заключение соглашения об отступном, согласно которому вместо возврата долга "Восточному" были переданы 59,9% акций компании International Financial Technology Group. Они были оценены в 3 миллиарда рублей, при том что их реальная рыночная стоимость составляла 600 тысяч рублей.