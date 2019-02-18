МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Доля потребительских кредитов с просроченной задолженностью свыше 30 дней снижается третий квартал подряд — по итогам четвертого квартала 2018 года доля просрочки к общему объему таких кредитов составила 20,5% после 21,4% по итогам третьего квартала, сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

"При этом за три последних квартала прошлого года данный показатель сократился на 1,4 процентного пункта (в первым квартале 2018 года — 21,9%). В то же время по сравнению с четвертым кварталом 2017 года доля просрочки по потребительским кредитам сократилась незначительно – всего на 0,1 процентного пункта (в четвертом квартале 2017 года – 20,6%)", — отмечается в сообщении.

Самые низкие значения доли просроченной задолженности по потребительским кредитам (среди 30 регионов-лидеров по объемам по объемам данного вида розничного кредитования) по итогам четвертого квартала по сравнению с первым кварталом 2018 года были зафиксированы в Ханты-Мансийском АО (13,1%), Москве (14,7%), Московской области (16,0%), республике Татарстан (16,9%), Ленинградской области (18,4%) и Санкт-Петербурге (19,4%). В свою очередь наибольшие доли просрочки продемонстрировали Иркутская (28,0%) и Омская (26,4%) области, Красноярский край (25,5%), а также Кемеровская область (25,2%) и Алтайский край (24,9%).

В четвертом квартале 2018 года самая существенная динамика сокращения доли просроченной задолженности по потребкредитам (среди 30 регионов-лидеров по объемам данного вида розничного кредитования) по сравнению с первым кварталом 2018 года была отмечена в Пермском крае (-2,5 процентного пункта), Санкт-Петербурге (-2,2 процентного пункта), Ленинградской (-2,2 процентного пункта) и Воронежской (-2,1 процентного пункта) областях, а также в Ставропольском крае (-1,9 процентного пункта) и Москве (-1,9 процентного пункта). Единственными регионами, где данный показатель увеличился, стали республика Саха (Якутия) (+2,5 процентного пункта) и Самарская область (+1,6 процентного пункта).

"Пик роста просроченной задолженности в розничном кредитовании был пройден в 2015-2016 годах и в настоящее время в ситуации с "плохими" долгами наступила стабилизация. Однако, несмотря на снижение уровня просрочки в 2018 году, объемы "плохих" долгов в сегменте потребительских кредитов все еще остаются довольно значительными. При этом кредиторы продолжают внимательно следить и за качеством новых кредитов, и за риск-профилем своих заемщиков с действующими обязательствами", — считает генеральный директор НБКИ Александр Викулин.