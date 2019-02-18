МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Арест основателя инвесткомпании Baring Vostok Майкла Калви не скажется на инвестиционном климате РФ, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Мы надеемся, что это никоим образом не может и не должно сказаться на инвестиционном климате", — сказал он.

В субботу Басманный суд Москвы арестовал на 2 месяца основателя крупной инвестиционной компании Baring Vostok и совладельца банка "Восточный" американца Майкла Калви по делу о хищении 2,5 миллиарда рублей. Защита Калви намерена обжаловать арест.

Президент Владимир Путин неоднократно встречался с Калви, это крупный инвестор, заявил также Песков. "Неоднократно", — сказал он, отвечая на вопрос журналистов, встречался ли президент с Калви когда-нибудь.

По словам Пескова, в связи с тем, что Калви по мере становления вообще российского рынка находился здесь, он активно участвовал во всевозможных встречах с инвесторами, предпринимателями, принимал участие в экономических форумах.

"Это да, это я могу подтвердить", — добавил Песков.

Песков отказался отвечать на вопрос, были ли до этого вопросы к деятельности фонда и Калви, отметив, что "это не входит в прерогативу администрации президента".

Также он отметил, что Калви на данный момент нельзя считать виновным в мошенничестве, так как суда еще не было.

"Мы знаем, что суд принял решение о его задержании, мы можем констатировать, что в настоящий момент его нельзя считать виновным по какому-то либо обвинению, ибо суда не было и он может быть признан виновным только по решению суда. И мы очень внимательно, естественно, следим за развитием, этой обстановкой", — сказал Песков.

По его словам, такие события могли произойти в любой стране и с любым предпринимателем.

"Правоохранительные органы любой страны работают над тем, чтобы защищать закон, обеспечивать законность. Такое может произойти в любой стране и в отношении любого предпринимателя", — сказал он.

"Безусловно, мы хорошо знаем об инвестиционной деятельности, инвестиционной активности Майкла на российском рынке на протяжении многих лет, давайте дождемся того, как мы получим какую-то информацию по конкретным пунктам, в чем там обвиняют", — подытожил Песков.