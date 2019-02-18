МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Новым гендиректором "Первого коллекторского бюро" вместо арестованного по делу Baring Vostok Максима Владимирова назначен один из основателей агентства Павел Михмель, при этом в ПКБ считают обвинения против Владимирова необоснованными, сообщили в пресс-службе компании.

"Генеральным директором "Первого коллекторского бюро" назначен Михмель Павел Сергеевич, один из основателей ПКБ, занимавший с 2005 по 2016 должность генерального директора компании", — говорится в сообщении.

В ПКБ отмечают, что компания всегда вела и продолжает вести свою деятельность в полном соответствии с законодательством. "Мы считаем все обвинения, выдвинутые против генерального директора Максима Владимирова, необоснованными и будем отстаивать свою позицию в суде", — заявили в компании, добавив, что ПКБ продолжает работать в обычном режиме.

В сообщении подчеркнули, что "Первое коллекторское бюро" не является подконтрольной компанией Майкла Калви. "Бенефициарами долей BVCP в НАО "ПКБ" фактически являются инвесторы в фонды BVCP, подавляющее большинство которых — представители мирового инвестиционного сообщества", — пояснили в ПКБ.

Следствие полагает, что американский инвестор Майкл Калви с топ-менеджером Baring Vostok французом Филиппом Дельпалем и "иными неустановленными лицами" убедили акционеров банка "Восточный" проголосовать за заключение соглашения об отступном, согласно которому вместо возврата долга "Восточному" были переданы 59,9% акций компании International Financial Technology Group. Они были оценены в 3 миллиарда рублей при реальной стоимости в 600 тысяч, заявляет СК РФ.

Помимо американца и француза, под стражей находятся директор по инвестициям Baring Vostok Иван Зюзин, партнер в области медиа Ваган Абгарян, председатель совета директоров Норвик-банка, бывший глава банка "Восточный" Алексей Кордичев и гендиректор "Первого коллекторского бюро" Максим Владимиров.

Фигурантам грозит до десяти лет лишения свободы.