МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Британско-гонконгская банковская группа HSBC Holdings plc по итогам 2018 года нарастила чистую прибыль на 26,5% по сравнению с 2017 годом — до 15,025 миллиарда долларов, свидетельствуют данные финансовой отчетности банка.

Выручка банковской группы за отчетный период увеличилась на 4,5% — до 53,78 миллиарда долларов. Операционная прибыль поднялась на 17,3% — до 17,354 миллиарда долларов. Чистый процентный доход составил 30,489 миллиарда долларов, увеличившись на 8,2% в годовом выражении.

По итогам четвертого квартала банк нарастил чистую прибыль в 6,4 раза по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года – до 2,093 миллиарда долларов. Квартальная выручка выросла на 3,2% — до 12,695 миллиарда долларов. Операционная прибыль за квартал составила 2,698 миллиарда долларов (рост в 1,5 раза). Чистый процентный доход составил 7,709 миллиарда долларов, увеличившись на 6%.

"Показатели как прибыли, так и выручки выросли, несмотря на трудные условия в четвертом квартале", — заявил глава банка Джон Флинт (John Flint), слова которого приводятся в релизе. Компания объясняет рост выручки хорошими показателями своих подразделений, особенно в Азии, что было частично скомпенсировано более низкими доходами подразделения Corporate Centre.

Группа HSBC Holdings plc была образована в 1990 году как компания, контролирующая деятельность существовавшего с 1865 года банка HSBC (Hongkong and Shanghai Banking Corporation). Штат компании составляет около 235 тысяч человек. По состоянию на конец 2018 года группа управляла активами на сумму в 2,6 триллиона долларов.