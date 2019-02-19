МАГНИТОГОРСК (Челябинская область), 19 фев — ПРАЙМ. ЦБ РФ до сих пор не фиксировал значительного ущерба от кибератак системно значимым кредитным организациям, заявил зампред ЦБ Дмитрий Скобелкин, выступая на XI Уральском форуме по информационной безопасности финансовой сферы.

"До настоящего времени Банк России не фиксировал случаев существенного ущерба системно значимым кредитным организациям в результате кибератак. Однако нам известно об инцидентах в сфере финансовой безопасности, которые приводили к нарушению непрерывности предоставления финансовых услуг и, как следствие, к росту социальной напряженности", — сказал он.

Скобелкин позже добавил, что более 600 банков и компаний участвуют в информационном обмене с ЦБ. По его данным, в обмене принимают участие 437 банков, 39 небанковских кредитных организаций, 77 страховых компаний и 63 иные организации.

В январе глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что регулятор будет усиливать надзор за кибербезопасностью финансовых организаций. По ее словам, киберриск постоянно присутствует в деятельности любого банка. Инфраструктура противодействия киберугрозам выстроена, но многие, особенно небольшие банки, относятся к кибербезопасности, "как ко второстепенной проблеме", отмечала глава ЦБ.

По данным ЦБ, в первом полугодии 2018 года число целевых атак хакеров на российские банки выросло по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года в 1,8 раза — до 72 атак. В то же время результативность атак падает: за первые восемь месяцев 2018 года кредитные организации в результате атак хакеров потеряли 76,5 миллиона рублей, что в 14 раз меньше показателя за аналогичный период предыдущего года.