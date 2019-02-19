МАГНИТОГОРСК (Челябинская область), 19 фев — ПРАЙМ. Объем несанкционированных операций с использованием платежных карт в России в прошлом году составил 1,38 миллиарда рублей, что в 1,4 раза больше показателя за 2017 год, сообщил ЦБ РФ в "Обзоре несанкционированных переводов денежных средств за 2018 год".

"Объем всех несанкционированных операций, совершенных с использованием платежных карт, эмитированных на территории Российской Федерации, в 2018 году составил 1,384 миллиарда рублей, что на 44% больше аналогичного показателя за 2017 год (961,3 миллиона рублей)", — говорится в обзоре, презентованном на 11-м Уральском форуме по информационной безопасности финансовой сфере.

Количество таких операций в прошлом году выросло на 31,4% и составило 416,9 тысячи операций. Таким образом, тенденция 2017 года на снижение общего объема несанкционированных операций в прошлом году изменилась.

Доля объема несанкционированных операций в общем объеме операций с картами в 2017 году составила 0,0018% против 0,0016% в 2017 году. Данное значение не превышает целевой показатель доли объема несанкционированных операций в общем объеме операций с картами, установленный Банком России на уровне 0,005%.

В целом же количество операций по картам банков РФ в прошлом году выросло на 34,6% — до 32 миллиардов транзакций. По оценке ЦБ, этот тренд сохранится.

Также в 2018 году выросло число попыток хищения средств со счетов юрлиц в РФ в 7,3 раза – до 6151 операции, при этом их объем снизился на 6,4%, до 1,47 миллиарда рублей, говорится в обзоре Центра мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере (ФинЦЕРТ) Банка России.

"В 2018 году в Банк России была представлена информация о 6151 несанкционированной операции со счетов юридических лиц на общую сумму 1,469 миллиарда рублей, при этом в 2017 году указанные показатели составили 841 операцию и 1,57 миллиарда рублей соответственно", — сказано в документе.

Под несанкционированными операциями со счетами юрлиц авторы обзора понимают хищения или попытки хищения средств с них с использованием систем дистанционного банковского обслуживания.

Из общего объема на долю остановленных операций, по данным за первое полугодие 2018 года, приходится более 60% от общего объема денежных средств, отмечают авторы документа.

Выявленная тенденция объясняется тем, что до 1 июля 2018 года в ЦБ РФ в рамках одного обращения могла поступать информация о нескольких несанкционированных операциях. Начиная со второго полугодия 2018 года, регулятору поступает информация о каждой несанкционированной операции.

При этом почти половина хищений в 2018 году (46%) была совершена в результате получения злоумышленниками доступа к системе дистанционного банковского обслуживания с использованием вредоносного программного обеспечения, рассчитанного на взлом ПО стационарных компьютеров. Чуть меньше – 39% — пришлось на социальную инженерию или нарушения порядка использования ПО, 15% — на иные причины. Авторы документа полагают, что такой тренд сохранится и в 2019 году.