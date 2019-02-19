МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Банк "Восточный" не наблюдает оттока вкладчиков после ареста руководства инвестиционной компании Baring Vostok по делу о хищении 2,5 миллиарда рублей у банка, бесперебойно исполняет свои обязательства, сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации.

"Мы не наблюдаем оттока вкладчиков. Банк работает в штатном режиме, развивая свой бизнес. Банк бесперебойно исполняет свои обязательства, так что поводов для беспокойства за банк "Восточный" нет", — сообщили в банке.

Следствие полагает, что американский инвестор, основатель Baring Vostok Майкл Калви с топ-менеджером этой инвесткомпании французом Филиппом Дельпалем и "иными неустановленными лицами" убедили акционеров банка "Восточный" проголосовать за заключение соглашения об отступном, по которому вместо возврата долга "Восточному" были переданы 59,9% акций компании International Financial Technology Group. Они были оценены в 3 миллиарда рублей при реальной стоимости в 600 тысяч, заявляет СК РФ.

Помимо американца и француза, под стражей находятся директор по инвестициям Baring Vostok Иван Зюзин, партнер в области медиа Ваган Абгарян, председатель совета директоров "Норвик банка", бывший глава банка "Восточный" Алексей Кордичев и гендиректор "Первого коллекторского бюро", которому был выдан спорный кредит, Максим Владимиров. Калви через фонды Baring Vostok контролирует 52,48% голосующих акций банка "Восточный".