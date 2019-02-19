МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Крупнейший банк Дании Danske Bank прекращает свою деятельность в России и в балтийских странах, говорится в сообщении банка.

Ранее во вторник надзорный финансовый орган Эстонии потребовал, чтобы филиал Danske Bank прекратил деятельность в стране в течение восьми месяцев после выдачи предписания, соответствующий план банк должен представить в течение 20 дней.

"Независимо от уведомления эстонского регулятора и в соответствии со своей стратегией сфокусировать внимание на рынках Северной Европы Danske Bank в течение некоторого времени рассматривал вопрос о продолжении деятельности в Эстонии, Латвии и Литве, а также в России. Сейчас Danske Bank решил ее прекратить", — говорится в сообщении банка.

Работу продолжит только центр обслуживания в Литве, который выполняет ряд административных функций для Danske Bank.

Работающий в России "Данске банк" имеет универсальную лицензию на осуществление банковских операций и является участником системы страхования вкладов.

По данным БИР Аналитик, на 1 декабря 2018 года он занимал 146 место в банковской системе РФ с активами в 23,4 миллиарда рублей, собственные средства составляли 5,5 млрд рублей. Банк имеет офисы в Санкт-Петербурге и Москве.

С 1996 по 2005 года он назывался ЗАО "Первый судоходный банк" и располагался в Архангельске, в начале 2006 года был переименован в ЗАО "Банк "Промышленность и финансы" (Профибанк) и переехал в Санкт-Петербург. В августе 2006 акционером банка стал финский Sampo Bank, который в свою очередь был приобретен Danske Bank A/S в январе 2007 года. В июне 2007 года было зарегистрировано наименование ЗАО "Данске банк", в декабре 2015 года измененное на действующее АО "Данске банк".

В 2018 году Danske Bank оказался в центре скандала в связи с обвинениями в отмывании средств через эстонское подразделение. Подозрения в отмывании денег в Danske Bank расследуются в Эстонии, Дании Великобритании, Франции, Германии и США. Согласно расследованию самого банка, в период между 2007 и 2015 годами через его эстонское подразделение было проведено до 234 миллиардов долларов, большая часть из которых была получена нелегально клиентами из России, а также Великобритании, Украины, Азербайджана и других стран. При этом, как сообщало издание Wall Street Journal, Центробанк России еще в 2013 году предупреждал банк в Эстонии о подозрительных российских клиентах, но Danske Bank ничего не предпринял.