МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Совокупная разница между величиной обязательств и активов "Международного банка Санкт-Петербурга" (МБСП), лишившегося лицензии в октябре прошлого года, составила 13,1 миллиарда рублей, сообщается на сайте Банка России.

Активы банка по результатам исследования не превышают 10,8 миллиарда рублей, обязательства составили 23,9 миллиарда рублей.

"Временная администрация по управлению кредитной организацией банк МБСП… установила в действиях должностных лиц банка признаки осуществления операций, направленных на вывод активов банка путем передачи прав требований к ряду контрагентов своему акционеру, а также приобретения неликвидных активов", — говорится в сообщении.

Банк России с 31 октября отозвал лицензию на осуществление банковских операций у МБСП. Решение было принято в связи с неисполнением банком требований законодательства РФ и нормативных актов ЦБ, значением всех нормативов достаточности собственных средств (капитала) ниже 2%, снижением размера собственных средств (капитала) ниже минимального значения уставного капитала, установленного на дату государственной регистрации.

По величине активов, согласно данным ЦБ, банк на 1 октября 2018 года занимал 116-е место в банковской системе РФ.