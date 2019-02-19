ЛОНДОН, 19 фев – ПРАЙМ. Европейский банковский регулятор ЕВА (European Banking Authority), штаб-квартира которого находится в Лондоне, расследует возможные правонарушения со стороны финансовых регуляторов Эстонии (Finantsinspektsioon) и Дании (Finanstilsynet) в связи с отмыванием денег в Danske Bank и его филиалом в Эстонии, говорится в заявлении ЕВА.

Регулятор принял решение о начале расследования после получения письма от Еврокомиссии с просьбой выяснить "выполнили ли регуляторы Эстонии и Дании свои обязанности в соответствии с требованиями законодательства ЕС", отмечается в заявлении.

В 2018 году крупнейший банк Дании Danske Bank оказался в центре скандала в связи с обвинениями в отмывании средств через эстонское подразделение. Подозрения в отмывании денег в Danske Bank расследуются в Эстонии, Дании, Великобритании, Франции, Германии и США.

Согласно расследованию самого банка, в период между 2007 и 2015 годами через его эстонское подразделение было проведено до 234 миллиардов долларов, большая часть из которых была получена нелегально клиентами из России, а также Великобритании, Украины, Азербайджана и других стран. При этом, как сообщало издание Wall Street Journal, Центробанк России еще в 2013 году предупреждал банк в Эстонии о подозрительных российских клиентах, но Danske Bank ничего не предпринял.