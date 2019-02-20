МОСКВА, 20 фев – ПРАЙМ. Совокупные активы банков Московского региона (без учета ПАО Сбербанк) в 2018 году выросли на 8%, до 56 842,5 млрд рублей, сообщили агентству "Прайм" в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

В 2017 году темпы роста совокупных активов были ниже (+ 6,8%).

В условиях существенного ослабления курса рубля к основным иностранным валютам в 2018 году произошло увеличение удельного веса рублевых активов (с 76,4% до 76,6%) при снижении доли рублевых пассивов кредитных организаций в совокупном показателе (с 76,8% до 76,2%).

В структуре пассивов удельный вес собственных ресурсов снизился (с 8,8% до 8,5%), как и доля резервов на возможные потери (с 9,4% до 8,8%), а удельный вес обязательств кредитных организаций увеличился (с 81,9% до 82,7).

По состоянию на 01.01.2019 в Московском регионе действовали 245 кредитных организаций: 239 в Москве и 6 в Московской области (на 01.01.2018 – 284 кредитные организации: 277 в Москве и 7 в Московской области).



