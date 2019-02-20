МОСКВА, 20 фев – ПРАЙМ. Объем собственных ресурсов (фондов и финансового результата деятельности кредитных организаций) банков Московского региона (без учета ПАО Сбербанк) в 2018 году увеличился на 5%, до 4 834,2 млрд рублей, сообщили агентству "Прайм" в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

В основном это произошло вследствие роста общего финансового результата деятельности кредитных организаций Московского региона (с учетом результатов деятельности прошлых лет) на 26,2%, до 729 млрд рублей.

Совокупная величина уставного капитала и резервного фонда банков увеличилась на 3%, до 4 120,4 млрд рублей.

За 2018 год банки Московского региона получили прибыль в размере 569,1 млрд рублей (в 2017 году – убыток в размере 113,3 млрд рублей).



