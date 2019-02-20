МАГНИТОГОРСК (Челябинская обл.), 20 фев — ПРАЙМ. Доля безналичных платежей в России по итогам 2019 года увеличится на 10 процентных пунктов и будет составлять 66%, заявила журналистам директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина в кулуарах 11-го Уральского форума информационной безопасности финансовой сферы.

"До конца 2019 года, я думаю, у нас прибавится еще 10% к текущей величине… На конец года (прошлого — ред.) она у нас была 56%", — ответила она на вопрос, какая будет доля безналичных платежей в РФ по итогам года.

Она отметила, что в этом году банки будут присоединяться к системе быстрых платежей, а во втором полугодии будут возможны переводы в пользу юридических лиц. "Хочется верить и в более высокие цифры", — добавила Бакина.

Она также сообщила, что ЦБ получил уже 98 заявок от банков на присоединение к системе быстрых платежей. "По состоянию на прошлую неделю у нас было под 100, а точнее, 98 заявок от банков, которые готовы, изъявили желание присоединяться к системе быстрых платежей", — сказала она в кулуарах XI Уральского форума по информационной безопасности финансовой сферы.

По состоянию на конец января таких заявок от банков было 40, сообщал тогда журналистам глава Национальной системы платежных карт Владимир Комлев. "Это вот не к тем 40 еще плюс, а вот таким нарастающим итогом идет", — пояснила Бакина.

Российские банки начали осуществлять денежные переводы в системе быстрых платежей с 28 января. Ожидается, что для всех клиентов она будет полностью доступна с 28 февраля. Система позволит россиянам быстро переводить деньги на счет клиента почти любого крупного банка по упрощенной форме, в том числе по номеру телефона.