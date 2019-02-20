МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Законность ареста инвестора Майкла Калви, которого подозревают в мошенничестве на 2,5 млрд рублей, будет проверена Мосгорсудом 28 февраля текущего года, заявила пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.

Она также сообщила, что 25 и 27 февраля будут рассмотрены жалобы остальных фигурантов дела.

В субботу суд арестовал Калви. Также арестованы директор по инвестициям Baring Vostok Иван Зюзин, партнер по индустрии финсектора этой инвесткомпании Филипп Дельпаль, партнер Baring Vostok Ваган Абгарян, председатель совета директоров "Норвик банка" (бренд "Вятка банк"), экс-глава "Восточного" Алексей Кордичев и гендиректор "Первого коллекторского бюро" Максим Владимиров. Всех арестованных обвиняют в мошенничестве в крупном размере. Им грозит до 10 лет лишения свободы. Потерпевшими признаны "Восточный" и его миноритарный акционер Шерзод Юсупов.