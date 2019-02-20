МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Международный финансист и инвестор, основатель фонда Hermitage Capital Уильям Браудер планирует подать в суд на Swedbank. Об этом инвестор рассказал агентству Блумберг. ЕВА расследует возможные нарушения финрегуляторов Эстонии и Дании в связи с Danske

Ранее в среду шведский телеканал SVT опубликовал результаты расследования, которые показали, что через счета в Swedbank в период с 2007 по 2015 год прошли порядка 4 миллиардов евро, полученных нелегально. Журналисты проследили связь между Swedbank и клиентами Danske Bank, который в 2018 году оказался в центре скандала в связи с обвинениями в отмывании средств через эстонское подразделение.

Браудер заявил, что у него есть доказательства связи дела Swedbank со скандалом вокруг Danske Bank. Он сообщил, что планирует подать в суд против Swedbank на основании имеющихся у него документов. По его словам, обвинения SVT — "только начало".

Браудер уверен, что Swedbank необходимо провести ту же внутреннюю проверку, что когда-то провел Danske Bank. "Очевидно, что в данный момент им нужно, чтобы пришел независимый следователь, проанализировал все их транзакции и выяснил, как в случае с Danske Bank, что произошло на самом деле", — сказал он.

Прокуратура Эстонии в июле 2018 года начала расследование в отношении Danske Bank по жалобе Браудера. Подозрения в отмывании денег в Danske Bank расследуются в Эстонии, Дании, Великобритании, Франции, Германии и США. Согласно расследованию самого банка, в период между 2007 и 2015 годами через его эстонское подразделение было проведено до 234 миллиардов долларов, большая часть из которых была получена нелегально клиентами из России, а также Великобритании, Украины, Азербайджана и других стран.

Браудер обвиняется российскими правоохранительными органами в создании преступного сообщества. На данный момент он уже трижды заочно осужден российским судом и приговорен к 9 годам колонии.