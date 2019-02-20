МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Суд в Париже оштрафовал швейцарский банк UBS на рекордную сумму в 3,7 миллиарда евро по делу об уклонении от уплаты налогов, сообщает телеканал BFMTV.

Банк обвинялся в создании системы двойной отчетности с целью сокрытия незаконных движений капитала между Францией и Швейцарией в период между 2004 и 2012 годами.

Отмечается, что назначенный штраф стал самым крупным в истории французского правосудия для нарушителей налоговой дисциплины.

Банк UBS существует 150 лет и ведет работу более чем в 50 странах. Численность его сотрудников составляет около 60 тысяч человек. Штаб-квартиры банка расположены в Базеле и Цюрихе.