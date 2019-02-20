МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. В части рынка банковских услуг кредитование в 2018 году показало один из самых высоких темпов прироста. Согласно статистике Банка России, объем кредитов, выданных банками в 2018 году, вырос на 12% в номинальном выражении против роста на 4,5% в 2017 году. При этом активы в 2018 году выросли на 10,4%, а вклады населения на 9,5%. Также прирост кредитования в 2018 году оказался выше, чем в 2016 и 2015 гг. В абсолютных величинах кредитный портфель российских банков по итогам 2018 года вырос на 7 триллионов рублей — до 65,1 триллиона рублей на 1 января 2019 года.

Кредитование экономики в номинальном выражении в 2018 году выросло еще сильнее – на 13,9%. В абсолютном выражении кредитование экономики увеличилось на 5,9 триллиона рублей — до 48,3 триллиона рублей на 1 января 2019 года. При этом большая часть приходится на корпоративный кредитный портфель – 33,4 триллиона рублей, тогда как на ссуды, выданные физическим лицам, приходится 14,9 триллиона рублей. Стоит отметить, что из-за разницы в темпах прироста двух видов кредитования в последние годы наблюдается изменение структуры кредитования экономики в пользу розничного кредитования. В частности, если доля розничного кредитования в кредитах экономике на 1 января 2018 года составляла 28,7%, то на 1 января 2019 году увеличилась до 30,9%. Для сравнения, на 1 января 2016 и 2017 года составляла 24,3% и 26,4% соответственно.

РОЗНИЧНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ — ДРАЙВЕР РОСТА

Розничное кредитование в прошедшем году продемонстрировало рекордные с 2013 года темпы прироста. Согласно данным Банка России, ссудный портфель физических лиц за 2018 год увеличился на 22,4%. Для сравнения, в наиболее удачном для данного вида кредитования 2014 году темпы прироста составили 13,8%, тогда как в 2017 и 2016 годах темпы прироста составили 12,7% и 1,1% соответственно. Стоит отметить, что в 2018 году розничное кредитование из-за незначительной доли валютных кредитов не было подвержено валютной переоценке. Как следствие, реальные темпы прироста почти не отличались от номинальных и составили 22,3%. Таким образом, потребительское кредитование по итогам года характеризовалось очень высокими темпами прироста, что даже привело к вводу Центробанком мер сдерживания дальнейшего быстрого роста такого вида кредитования. В частности, были несколько раз повышены коэффициенты риска по необеспеченным кредитам, а также введены ограничения максимальной процентной ставки по кредитам. Эксперты РИА Рейтинг ожидают, что повышение процентных ставок и меры сдерживания со стороны Центробанка снизят темпы прироста розничного кредитования в 2019 году до 12-15%.

Корпоративное кредитование, в отличие от розничного, в 2018 году характеризовалось менее выдающимся приростом, но его динамику все ровно можно признать очень хорошей. Объем корпоративных ссуд за прошедший год вырос на 10,5% в номинальном выражении. Для сравнения, в 2017 году прирост составил только 0,2%, а в 2016 году корпоративное кредитование снизилось на 9,5%. Таким образом, кредитование юридических лиц в 2018 году компенсировало падение предыдущих двух лет. Стоит отметить, доля валютных кредитов в корпоративном сегменте достаточно велика, и таким образом валютная переоценка достаточно сильно влияет на данный вид ссуд. В частности, на последнюю отчетную дату 28,8% корпоративных кредитов выдано в валюте. Как следствие реальные темпы прироста корпоративного ссудного портфеля в 2018 году были более чем в 2 раза меньше – 5,1% (+1,8% в 2017 году). Восстановление кредитования юридических лиц объясняется ростом потребительской активности, и как следствие необходимостью корпоративных клиентов в финансировании оборотных и основных средств. По мнению экспертов РИА Рейтинг, темпы прироста корпоративного кредитования в 2019 году продолжат увеличиваться, однако прогресс будет незначительным.

Межбанковское кредитование единственное из всех видов кредитования, которое по итогам 2018 года характеризовалось снижением, которое составило 4,8%. Стоит отметить, что результат данного вида кредитования является достаточно неустойчивым год от года, что обусловлено двумя факторами. Во-первых, межбанковское кредитование в значительной степени зависит от внутригруппового кредитования. Во-вторых, волатильность объясняется значительной долей валютных кредитов – около 34% межбанковского кредитования номинировано в валюте. За год объем межбанковских кредитов банкам-резидентам сократился на 5,7% в номинальном выражении и на 9% в реальном, тогда как кредитование банкам-нерезидентам номинально снизилась на 0,7%, а реальное снижение составило 16,5%.

ЗНАЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ БАНКОВ ПОКАЗАЛА ПРИРОСТ ССУДНОГО ПОРТФЕЛЯ

Для оценки ситуации в разрезе отдельных кредитных организаций, агентство РИА Рейтинг по заказу АЭИ "Прайм" провело анализ и подготовило рейтинг банков по объему кредитного портфеля по состоянию на 1 января 2019 года. В рейтинге представлены данные по 433 кредитным организациям России с ненулевыми объемами кредитных портфелей, имеющих лицензии на 19 февраля 2019 года, и по которым опубликована отчетность согласно форме №101 на сайте Центробанка РФ.

Доля банков с положительной динамикой ссудного портфеля в 2018 году достигла максимумов последних лет. Из представленных в рейтинге банков, согласно результатам исследования РИА Рейтинг, прирост ссудного портфеля продемонстрировали 56% банков (241 банков). Для сравнения, в 2017 году приростом ссудного портфеля характеризовалось 45% банков, а в 2016 году – 47%. Таким образом, впервые за последние годы доля банков с приростом ссудного портфеля превысила половину.

Среди разных размерных групп из ТОП-200, разделенных по 50 банков, доля банков с приростом ссудного портфеля отличалась достаточно сильно, в пределах от 56% до 82%. Так, у банков из ТОП-50 прирост наблюдался у 82% банков, тогда как у банков с 151 по 200 места доля составила 56%. В свою очередь у двух оставшихся банковских групп с 51 по 100 места и с 101 по 150 места доля банков с приростом составляла 70% и 68% соответственно. При этом за пределами второй сотни (с 201 по 433 места) доля банков с приростом ссудного портфеля составила лишь 44%. Таким образом, явно прослеживается тенденция, что крупные банки намного чаще демонстрируют рост относительно средних и небольших кредитных организаций.

Крупные банки не только чаще показывали положительную динамику, но и в целом прирост ссудного портфеля у них был выше. ТОП-25 банков на 1 января 2019 года контролировал суммарный ссудный портфель на 53,6 триллиона рублей, что на 8,4% больше, чем у ТОП-25 на 1 января 2018 года. Суммарный ссудный портфель ТОП-50 банков на конец 2018 года был больше на 7,5%, чем результат ТОП-50 годом ранее. У других размерных групп динамика оказалась отрицательной, в частности, с 51 по 100 места за год суммарный ссудный портфель сократился на 8,3%. В свою очередь у банков второй сотни (с 101 по 200 места) суммарный объем ссудных портфелей за год уменьшились на 12,2%. При этом у оставшихся банков (за пределами ТОП-200) суммарный ссудный портфель относительно результата годом ранее сократились еще больше – на 40%.

Таким образом, такая разница в динамике ссудных портфелей привела к росту концентрации. Доля ТОП-25 кредитных организаций в 2018 году увеличилась на 2 процентных пункта до 87,1% на 1 января 2019 года. При этом доля ТОП-50 выросла на 1,4 процентных пункта до 93,5%. Тогда как доля ТОП-100 банков контролируют уже 97,5% суммарного кредитного портфеля банковской системы (+0,8 процентных пункта за год). Стоит отметить, что очень быстрый рост концентрации является следствием объединения ряда крупных банков, а также результатом более быстрого органического роста у многих лидеров российского банковского сектора.

ВСЕ ТИПЫ БАНКОВ ПО ФОРМЕ СОБСТВЕННОСТИ ПОКАЗАЛИ ПРИРОСТ ПОРТФЕЛЕЙ

Все типы банков по форме собственности характеризовались достаточно высокими темпами прироста ссудного портфеля в 2018 году, но лидерами рейтинга стали государственные банки. Кредитный портфель у государственных банков за год вырос на 24%, тогда как у иностранных банков прирост составил 19%, а у частных банков – 16%. Хорошая динамика ссудного портфеля государственных банков связана с консолидацией ряда государственных банковских групп и передачей кредитных портфелей в рамках санаций.

Согласно результатам исследования, первая десятка банков за прошедший год изменилась достаточно сильно, что стало следствием неоднородного роста ссудного портфеля у ряда кредитных организаций. Наибольшим приростом ссудного портфеля характеризовался Банк ВТБ, кредиты которого за год выросли на 56%. Высокие темпы прироста Банк ВТБ обусловлены объедением кредитных организаций в рамках Группы ВТБ (ВТБ и ВТБ24) в начале 2018 года. Вторым по темпам прироста стал Промсвязьбанк, его темпы прироста составили 35%, что связано с санацией и созданием на основе этого банка для обслуживания ВПК. С другой стороны, достаточно сильное снижение ссудного портфеля в первой десятке продемонстрировал также санируемый Банк "ФК Открытие", ссудный портфель которого в 2018 году снизился на 25%. Стоит отметить, что только Банк "ФК Открытие" в первой десятке характеризовался снижением объема кредитного портфеля по итогам года.

Среди банков первой сотни наибольшим приростом ссудного портфеля в абсолютном выражении характеризовался Банк ВТБ, кредитный портфель которого по итогам 2018 года вырос на 3,8 триллиона рублей. Вторым и третьим по приросту ссудных портфелей в 2018 году стали Сбербанк и Газпромбанк (Банк ГПБ), портфель которых вырос на 2,8 и 0,59 триллиона рублей соответственно. Кроме того, хороший результат показал Альфа-банк, объем выданных кредитов у него увеличился также на 0,56 триллиона рублей. Замыкает пятерку лидеров по абсолютной динамике ссудного портфеля Банк "Траст", портфель которого в 2018 году вырос на 0,49 триллиона рублей.

Наилучшая относительная динамика ссудного портфеля среди ТОП-100 крупных кредитных организаций по итогам 2018 года была у Банка АВБ (Автовазбанк), кредитный портфель которого вырос почти в 3,5 раза. Столь значительные темпы прироста позволили банку подняться на 34 позиции до 19-го места в рейтинге на 1 января 2019 года. В основном, впечатляющая динамика ссудного портфеля этого банка связана с санацией и передачей непрофильных и проблемных ссуд от Промсвязьбанка. Вторым по темпам прироста ссудного портфеля стал "Еврофинанс Моснарбанк", кредитный портфель которого вырос в 3 раза, таким образом, банк смог занять 93-е место в рейтинге (+64 позиций).

Третьим по динамике кредитного портфеля стал санируемый Банк "Траст", объем кредитов у которого вырос в 2,6 раза (+10 позиций, 11-е место). Еще одним банком, объем ссудной задолженности которого в 2018 году вырос более чем в 2 раза стал Коммерцбанк (Евразия) (+39 позиций, 91-е место). Стоит отметить, что еще 7 банков из первой сотни по ссудной задолженности характеризовались достаточно высокими темпами прироста в пределах от 50% до 85% в 2018 году.

По мнению аналитиков РИА Рейтинг, скорее всего, предстоящий год также окажется достаточно успешным для российских банков в части динамики ссудного портфеля. Однако очень высоких темпов прироста ждать не стоит из-за роста процентных ставок в экономике. Объем розничного кредитования может вырасти на 12-15%, тогда как корпоративное кредитование покажет прирост схожий с результатом 2018 года.



