МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Moody's повысило долгосрочные рейтинги приоритетного необеспеченного долга в национальной и иностранной валютах банка "ФК Открытие" до уровня "Ba2" с "B1", прогноз стабильный, говорится в сообщении агентства.

Агентство также повысило базовую оценку кредитоспособности (BCA) и скорректированную BCA банка до "b3" с "caa1".

"Рейтинговые действия обусловлены передачей проблемных активов банку "Траст" в рамках программы финансового оздоровления, значительным прогрессом в упорядочении структуры финансовой группы после слияния с Бинбанком, возвращением банка ("Открытие" — ред.) к прибыльности и высоким уровнем поддержки со стороны российского правительства", — говорится в релизе Moody's.

"ФК Открытие" в ноябре передал в банк "Траст" непрофильные активы на сумму 438 миллиардов рублей, тем самым погасив свою задолженность перед ЦБ РФ.

Банк России в 2017 году взял на санацию через УК Фонда консолидации банковского сектора "Открытие" и Бинбанк. В начале февраля 2018 года регулятор объявил о решении объединить эти банки, за исключением доли плохих и непрофильных активов. Юридически объединение завершилось 1 января 2019 года.