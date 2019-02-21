МОСКВА, 21 фев – ПРАЙМ. Объем депозитов и прочих привлеченных средств юридических лиц (кроме кредитных организаций) в банках Московского региона (без учета ПАО Сбербанк) в 2018 году вырос на 15,4%, до 14 972,7 млрд рублей, сообщили агентству "Прайм" в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

Следует отметить, что треть прироста сформировалась за счет повышения остатков средств на депозитных счетах Федерального казначейства.

Объем вкладов населения увеличился на 13,9%, до 12 972,9 млрд рублей (за 2017 год прирост на 9,5%). При этом значимость показателя в совокупных пассивах кредитных организаций выросла (с 21,6% до 22,8%).

В анализируемом периоде снизилась рублевая составляющая депозитов физических лиц (с 73,8% до 72,4%), а доля рублевых депозитов, привлеченных от юридических лиц, напротив, выросла (с 66,5% до 69,6%).

Остатки средств нефинансовых организаций на расчетных и прочих счетах увеличились за 2018 год на 8,4% и составили 6 147,7 млрд рублей, при этом их удельный вес в пассивах в анализируемом периоде не изменился (10,8% на 01.01.2019).