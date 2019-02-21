МОСКВА, 21 фев – ПРАЙМ. Объем кредитов экономике (нефинансовым организациям и физическим лицам), предоставленных банками Московского региона (без учета ПАО Сбербанк), в 2018 году увеличилcя на 13,3%, до 26 943,4 млрд рублей, сообщили агентству "Прайм" в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

В 2017 году прирост составлял 2%.

В 2018 году объем кредитов, предоставленных нефинансовым организациям-резидентам (включая индивидуальных предпринимателей), увеличился на 9,3%, до 16 677,4 млрд рублей, их удельный вес в активах вырос до 29,3% против 29% на 01.01.2018.

Объем розничных кредитов за 2018 год вырос на 22,6%, до 7 538,3 млрд рублей, при этом их значимость в активах кредитных организаций региона увеличилась с 11,7% до 13,3%. Доля рублевой составляющей в общем объеме кредитов физическим лицам по состоянию на 01.01.2019 составила 98,7%.