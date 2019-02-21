МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Чистая прибыль британского банковского гиганта Barclays до вычета налогов по итогам 2018 года составила 3,494 миллиарда фунтов стерлингов (около 4,55 миллиарда долларов), что на 1% меньше показателя прошлого года, следует из отчетности кредитной организации.

Согласно прогнозам аналитиков, которые приводит газета Wall Street Journal, прибыль до налогообложения за год ожидалась на уровне 3,66 миллиарда фунтов (4,77 миллиарда долларов).

В пересчете на одну обыкновенную акцию базовая прибыль составила 0,094 фунта (0,12 доллара), тогда как годом ранее был зафиксирован убыток в 0,103 фунта (0,13 доллара). Чистый операционный доход Barclays за прошедший год вырос на 5% — до 19,668 миллиарда фунтов (25,64 миллиарда долларов).

По итогам четвертого квартала 2018 года прибыль банка до налогообложения выросла в четыре раза, до 374 миллионов фунтов (478,5 миллиона долларов). В пересчете на одну обыкновенную акцию базовый убыток составил 0,001 фунта (0,0013 доллара), годом ранее за аналогичный период был получен убыток в 0,073 фунта (0,095 доллара). Чистый операционный доход уменьшился на 0,4% — до 4,43 миллиарда фунтов (5,77 миллиарда долларов).

Согласно релизу, без учета судебных и связанных с ними затрат прибыль банка до налогообложения выросла на 20%, до 5,7 миллиарда фунтов (7,4 миллиарда долларов). Банк отмечает, что показатели за четвертый квартал включают в себя издержки в 150 миллионов фунтов (195,5 миллиона долларов), связанные с ожидаемой неопределенностью в экономике Великобритании.

Базирующийся в Лондоне банк Barclays был образован в 1690 году. В настоящее время Barclays является одной из крупнейших финансовых и банковских групп в Великобритании и в мире.