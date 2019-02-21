МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Таможенные органы России могут получить право требовать подтверждения происхождения ввозимой в РФ наличности на сумму более 100 тысяч долларов. Соответствующий проект Евразийской экономической комиссии рассматривают профильные ведомства, сообщили РИА Новости в пресс-службе ФТС.

"ФТС России совместно с другими заинтересованными ведомствами принимает участие в обсуждении проекта решения Евразийской экономической комиссии "Об установлении случаев представления документов, подтверждающих происхождение наличных денежных средств и (или) денежных инструментов", — сказали в пресс-службе.

"Предварительно — в качестве случая, при котором необходимо будет представить подтверждающие документы, рассматривается перемещение через таможенную границу ЕАЭС наличных денежных средств и (или) денежных инструментов одним лицом в размере свыше 100 тысяч долларов", — отметили в ведомстве.

Но говорить о конкретной сумме, а также о сроках вынесения решения коллегией можно будет только после завершения обсуждений, добавили в ФТС.

Определить окончательный лимит средств, которые нужно подтверждать, должна ЕЭК, пояснили в пресс-службе.

Введение такой меры также направлено на реализацию рекомендации №32 "Курьеры наличных" Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ, FATF), отметили в ФТС. Рекомендация №32 была разработана для обеспечения стран мерами по выявлению физического трансграничного перемещения наличных денег и оборотных инструментов на предъявителя, а также правовыми полномочиями для задержки этих средств, если в отношении них имеются подозрения в финансировании терроризма или в отмывании денег.