МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы демонстрируют смешанную динамику в четверг на фоне неоднозначной статистики из еврозоны и данных корпоративной отчетности компаний региона, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.13 мск британский индекс FTSE 100 снижался на 0,76%, до 7172,75 пункта, французский CAC 40 — на 0,1%, до 5189,7 пункта, немецкий DAX рос на 0,1%, до 11412,15 пункта.

Участники торгов обратили внимание на статданные из Германии и еврозоны в целом. Исследовательская организация Markit Economics сообщила, что композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг (PMI) 19 стран еврозоны, по предварительной оценке, в феврале поднялся до 51,4 пункта с 51 пункта в январе, хотя ожидался рост лишь до 51,1 пункта. Однако индекс деловой активности в промышленности сократился до 49,2 пункта с 50,5 пункта месяцем ранее, что оказалось хуже прогноза в 50,3 пункта.

Федеральное статистическое бюро Германии (Destatis) сообщило, в свою очередь, что инфляция в стране в январе в годовом выражении, по окончательной оценке, составила 1,4%. В месячном выражении была зафиксирована дефляция на уровне 0,8%. Показатели совпали с прогнозом аналитиков и предварительной оценкой.

Определенное влияние на настроения инвесторов оказывают данные корпоративной отчетности компаний региона. Так, британский банковский гигант Barclays сообщил, что по итогам четвертого квартала прибыль до налогообложения выросла в четыре раза, до 374 миллионов фунтов (478,5 миллиона долларов). Акции банка дорожают на бирже в Лондоне на 4%. А скорректированная чистая прибыль Henkel AG, одного из ведущих мировых производителей бытовой и промышленной химии, за 2018 год выросла на 2,8%, до 2,6 миллиарда евро. Акции компании дорожают на 0,7%.

Также участники торгов продолжают ждать новостей с торговых переговоров США и Китаем, которые проходят в Вашингтоне. Поскольку неопределенность сохраняется, инвесторы предпочитают осторожность.