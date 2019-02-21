МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Следователи предъявили обвинение в мошенничестве арестованному на прошлой неделе инвестору, основателю Baring Vostok Майклу Калви. Об этом в четверг сообщил адвокат защиты Дмитрий Клеточкин.

"Следователь предъявил обвинение по статье 159 УК РФ", — сообщил Клеточкин. Основатель Baring Vostok из-за больной спины попросил дополнительный матрас и МРТ

"Он отказался признавать вину и давать какие-показания, так как хочет проконсультироваться с защитой для выработки позиции", — добавил адвокат.

Ранее в Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы сообщили, что Калви был переведен из карантина СИЗО 99/1 в общую камеру на восемь человек. Он попросил дополнительный матрас из-за больной спины и МРТ.

"Калви и Дельпаль не жалуются на условия содержания. В то же время руководство СИЗО отказало американцу в предоставлении дополнительного матраса из-за болезни спины. Они мотивировали это тем, что нет медицинских показаний. Калви попросил провести МРТ спины, надеемся, что в последующем ему будет предоставлен ортопедический матрас", — пояснили в комиссии.

16 февраля решением Басманного суда Москвы основатель Baring Vostok и член совета директоров банка "Восточный" американец Майкл Калви вместе с его партнером французом Филлипом Дельпалем был арестован на два месяца по делу о хищении 2,5 млрд рублей. Помимо Калви и Дельпаля, которые находятся в "кремлевском централе", под стражей по данному делу находятся директор по инвестициям Baring Vostok Иван Зюзин, партнер в области медиа Ваган Абгарян, председатель совета директоров "Норвик банка", бывший глава банка "Восточный" Алексей Кордичев, а также генеральный директор "Первого коллекторского бюро", которому был выдан спорный кредит, Максим Владимиров.

По версии следствия, Калви с Дельпалем и "иными неустановленными лицами" убедили акционеров банка "Восточный" проголосовать за заключение соглашения об отступном, по которому вместо возврата долга "Восточному" были переданы 59,9% акций компании International Financial Technology Group. Бумаги были оценены в 3 млрд рублей при реальной стоимости в 600 тысяч рублей, считает СКР.

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