МОСКВА, 19 фев /ПРАЙМ/. Бизнес-омбудсмен Борис Титов обратится к генеральному прокурору России Юрию Чайке с просьбой проверить законность заключения под стражу фигурантов по делу Baring Vostok, сообщил РИА Новости представитель Титова Александр Хуруджи.

Накануне пресс-служба бизнес-омбудсмена сообщила, что руководство инвестиционного фонда Baring Vostok обратилось в связи с арестами топ-менеджмента и партнеров за помощью к Титову. В минувшую субботу Басманный суд Москвы арестовал на два месяца основателя Baring Vostok и члена совета директоров банка "Восточный" американца Майкла Калви по делу о хищении 2,5 миллиарда рублей.

По словам Хуруджи, аппарат омбудсмена в настоящий момент готовит письмо на имя генерального прокурора. Ожидается, что оно будет отправлено в среду. "Это письмо будет четко сосредоточено на чрезмерности, на наш взгляд, избранной меры пресечения. Всем очевидно, что Baring – это в чистом виде предпринимательская деятельность. Трактовка этого как общеуголовного преступления в нарушение принципов, которые многократно разъяснялись пленумом президиума Верховного суда, – это прямое нарушение закона, на которое мы обращаем внимание", — заявил собеседник агентства.

"Будем ходатайствовать о том, чтобы при формулировании позиции Генеральной прокуратуры обратили внимание и проверили данный факт", — подчеркнул он.

Следствие полагает, что Калви с топ-менеджером инвесткомпании Baring Vostok французом Филиппом Дельпалем и "иными неустановленными лицами" убедили акционеров банка "Восточный" проголосовать за заключение соглашения об отступном, по которому вместо возврата долга "Восточному" были переданы 59,9% акций компании International Financial Technology Group. Они были оценены в 3 миллиарда рублей при реальной стоимости в 600 тысяч, заявляет СК РФ.

Помимо американца и француза, под стражей находятся директор по инвестициям Baring Vostok Иван Зюзин, партнер в области медиа Ваган Абгарян, председатель совета директоров "Норвик банка", бывший глава банка "Восточный" Алексей Кордичев и гендиректор "Первого коллекторского бюро", которому был выдан спорный кредит, Максим Владимиров. Калви через фонды Baring Vostok контролирует 52,48% голосующих акций банка "Восточный".