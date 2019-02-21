МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Доходность инвестирования ВЭБом средств пенсионных накоплений по расширенному инвестиционному портфелю за 2018 год составила 6,07% годовых, сообщила госкорпорация.

ВЭБ управляет пенсионными накоплениями тех граждан, которые не выбрали частную управляющую компанию или негосударственный пенсионный фонд (так называемых "молчунов"). По умолчанию он инвестирует эти средства по расширенному инвестиционному портфелю. Вместе с тем гражданин может подать заявление в ПФР о выборе портфеля государственных ценных бумаг.

Инфляция в РФ в 2018 году, по данным Росстата, составила 4,3%.

Доходность инвестирования по инвестиционному портфелю государственных ценных бумаг за 2018 год составила 8,65% годовых, по инвестпортфелю выплатного резерва – 5,82% годовых. Доходность по портфелю срочных пенсионных выплат составила 5,93% годовых.

"Говорить об итогах деятельности государственной управляющей компании ВЭБ в 2018 году нельзя в отрыве от той ситуации, которая была в целом на рынке, в глобальной и российской экономике. Произошли достаточно серьезные события, то что в США произошло увеличение базовой процентной ставки ФРС практически в два раза, были продлены и введены новые санкции США против России, были поддержаны ЕС санкции, произошло ослабление курса рубля. Но и были положительные моменты — повышение суверенного рейтинга S&P, Moody's повысило прогноз по суверенному рейтингу со стабильного на позитивный. Цены на нефть были значительно выше, чем в 2017 году", — сказал журналистам зампред ВЭБа Сергей Лыков. По его словам, накопленная доходность основных портфелей ГУК превысила инфляцию с 2010 года.

По данным с сайта ВЭБа, в нем находятся средства около 42 миллионов будущих пенсионеров. Стоимость чистых активов расширенного портфеля на конец 2018 года составила 1,719 триллиона рублей, портфеля госбумаг — 29,13 миллиарда рублей, портфеля выплатного резерва — 14,45 миллиарда рублей, портфеля срочных выплат — 3,52 миллиарда рублей.