МАГНИТОГОРСК (Челябинская область), 21 фев — ПРАЙМ. Система "Фид-Антифрод", база данных об операциях по переводу денежных средств без согласия клиента, по состоянию на февраль 2019 года за пять месяцев работы выявила более 28 тысяч несанкционированных операций на общую сумму 682,9 миллиона рублей, следует из презентации заместителя начальника ФинЦЕРТ Банка России Артема Сударенко, представленной в рамках 11-го Уральского форума по информационной безопасности финансовой сферы.

По данным на февраль 2019 года, за пять месяцев работы система выявила 28,178 тысячи несанкционированных операций на сумму в 682,9 миллиона рублей. Сударенко напомнил, что речь идет не о мошеннических операций, а об операциях, с которыми не согласны клиенты банков.

Наиболее масштабными по объему стали операции по переводу денежных средств на банковские счета: было зафиксировано всего лишь 1084 операции, однако их объем составил 334,26 миллиона рублей.

Самыми распространенными операциями были переводы, связанные с оплатой товаров и услуг через POS-терминалы, а также переводы с карты на карту не через клиентские сервисы банка-отправителя. Их количество достигает 15,7 тысячи операций, а объем — 182,8 миллиона рублей.

Также было зафиксировано 7,481 тысячи сомнительных переводов на карты общим объемом 148,9 миллиона рублей, 3,055 тысячи переводов на 13,07 миллиона рублей на номер телефона, а также 812 переводов на 7,8 миллиона рублей на кошельки.