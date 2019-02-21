МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Информация о том, что Сбербанк покупает медиахолдинг Rambler Group, основной бенефициар которого бизнесмен Александр Мамут, не соответствует действительности: возможным основанием для появления такой информации стали переговоры, которые в настоящее время медиахолдинг ведет со Сбербанком о рефинансировании кредитов в банке "Траст", сообщили РИА Новости в пресс-службе крупнейшего российского банка и в Rambler Group.

В четверг агентство Reuters со ссылкой на источники написало, что Сбербанк ведет переговоры о приобретении у Мамута медиахолдинга Rambler Group. По данным издания, среди топ-менеджеров банка нет единого мнения о необходимости сделки, однако за ее проведение выступает глава Сбербанка Герман Греф и его первый заместитель Лев Хасис.

"Информация о том, что Сбербанк покупает Rambler Group (или отдельные активы) не соответствует действительности. Возможным основанием для появления такой информации стали переговоры, которые в настоящее время Rambler Group ведет со Сбербанком о рефинансировании кредитов в банке "Траст", — сказали в Сбербанке.

Данную информацию подтвердили в Rambler Group. "Эта информация не соответствует действительности. Rambler Group ведет со Сбербанком переговоры о рефинансировании кредитов в банке "Траст", — сообщил член управляющего комитета Rambler Group Рафаэль Абрамян.

В СМИ в октябре прошлого года появлялась информация о том, что Сбербанк хотел купить крупный пакет акций "Яндекса" — до 30% капитала. Однако позднее эта информация была опровергнута.

В состав Rambler Group входят интернет-медиахолдинг Rambler&Co (включает в том числе такие издания как Лента.ру, Газета.ру, "Афиша", "Чемпионат" и Livejournal), сеть кинотеатров "Синема парк" и "Формула Кино" и онлайн кинотеатр Okko.