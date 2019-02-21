МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Государственная Дума планирует в марте рассмотреть и принять законодательный акт о криптовалютах. По словам члена комитета ГД по экономической политике Олега Николаева, положение находится на финальной стадии разработки. Его принятием Российская Федерация предоставит технологии блокчейн и криптовалютам возможность развиваться. Бизнес и экспертное сообщество связывают с этим большие надежды в сфере ускоренного развития, в том числе и цифровой экономики.

В первую очередь вырисовываются вполне осязаемые перспективы для реализации предложения главы корпорации "Энергия", бывшего министра энергетики Игоря Юсуфова по созданию нефтяной криптовалюты. Из беседы с ним выяснилось, что построение дорожной карты проекта находится практически на финальной стадии.

- Игорь Ханукович, каковы самые очевидные плюсы вашего проекта?

— Внедрение системы расчетов в криптовалюте на рынке энергоресурсов гипотетически позволяет уйти от издержек, связанных с использованием валют, не обеспеченных резервами – непредсказуемости колебаний курсов, комиссии при обмене валют, торговых ограничений. Такой проект может стать существенным вкладом в развитие российской и международной цифровой экосистемы и задать новую планку коммерческой инфраструктуре, использованию блокчейн- и смарт контрактов для нефинансовых сервисов.

В условиях текущей конъюнктуры нефтяного рынка и нестабильности расчетов в долларах – логика развития цифровой экономики в мировом масштабе подсказывает именно этот путь развития. После запуска криптовалютной платформы нефтедобывающие страны получат возможность маневрирования в отношении финансовых и торговых ограничений, которых становится слишком много в последние годы. Исходя из этого, наибольшую выгоду проект принесет странам ОПЕК+, включая Россию, которые смогут наращивать экспорт нефти и газа.

- То есть экономическое обоснование проекта для вас очевидно?

— Об этом и речь. Страны члены ОПЕК+ контролируют более 2/3 мировых запасов нефти. Подобное объединение в собственных интересах будет не только логично, но и экономически обоснованно. При условии, что площадка будет общей. Поскольку создание частных и национальных энергетических криптовалют — крипторубля, криптоюаня и других — на основе национальных валют не имеет экономического смысла. Некоторые страны размышляют над обеспечиваемыми золотом криптовалютами.

- Какие шаги вы собираетесь сделать первыми?

— Я вижу несколько вариантов развития данного проекта, а также методологии расчета обеспечения криптовалюты. Так, она может быть привязана к тонне условного топлива (принятая при международных расчетах единица учета органического топлива) или к величине условных выбросов CO2. Таким образом, в перспективе данная криптовалюта позволит перевести на платформу торговлю биржевыми энергоресурсами, такими как газ и электроэнергия, а также стать эффективной площадкой для сбора и обработки аналитической информации. Отслеживаемость следа сделки, характерная для блокчейна, позволит гарантировать происхождение каждого барреля и верифицировать всю цепочку от производства до конечного потребителя без дополнительных издержек.

- Экс-глава Федеральной комиссии по ценным бумагам России Игорь Костиков, когда комментировал вашу идею по созданию нефтяной криптовалюты, предполагал что к ней можно подключить не только нефть и газ, а вообще любые ресурсы, которые имеют биржевой характер.

— Все в любом случае упирается в надежную инфраструктуру, для создания которой требуются не только инвестиции, но и повышенный лимит доверия. Его, как раз, и дает привязка к нефти. Возможно, нефтяная криптовалюта и будет тем пионерским проектом, которая позволит создать надежную структуру для крипторынка в целом.

- В экспертном сообществе есть мнение, что начинать проект лучше в рамках экономического союза стран СНГ.

— В условиях экономических санкций целесообразнее запускать проект в рамках Объединения стран СНГ как производителей энергоресурсов (Россия, Азербайджан, Казахстан), так и потребителей (Белоруссия, Украина). За основу можно взять возрождение идеи Финансового центра в Москве, которое российское правительство успешно развивало некоторое время назад. Создание общей базовой платформы нефтяной криптовалюты, как раз, и может стать крепким фундаментом для активной интеграции. Но перспективы, конечно же, гораздо шире.

В этом плане не стоит также забывать о действующем межправительственном Соглашении между Российской Федерацией и Туркменистаном о сотрудничестве в газовой сфере до 2028 года и соответствующем контракте на покупку "Газпромом" туркменского газа.

Поэтому, в случае реализации проекта, такой центр может стать первым мировым центром криптовалюты с реальным обеспечением.

- Очевидно, что создание нефтяной криптовалюты ослабит влияние доллара. В своих прогнозах вы неоднократно говорили о реальном курсе рубля к доллару где-то шестьдесят к одному и комфортной для поставщиков цене нефти в пределах коридора 60-80 долларов за баррель. Не чувствуете ли вы уже некоего сопротивления для реализации своих намерений?

— Сопротивление есть всегда. Но если обращать на него внимание, то придётся топтаться на месте. Время такое, что мы себе этого позволить уже не можем. Иначе придется догонять. В мире все уже оценили возможности, которые дает криптовалюта.

На днях крупнейший банк Соединенных штатов JP Morgan запустил свою криптовалюту обеспеченную долларом США — JPM Coin и хочет с ее помощью завоевать значительную долю рынка корпоративных платежей. А ведь еще год назад генеральный директор JP Morgan Джеймс Даймон критиковал криптовалюты и даже назвал биткоин мошенничеством. Это очень ясный показатель, в каком направлении идет развитие.