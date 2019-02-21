МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Банк России определил базовый уровень доходности по вкладам в рублях до востребования в марте на уровне 6,423% годовых после 6,237% в феврале, следует из материалов регулятора.

Базовый уровень доходности депозитов в рублях на срок до 90 дней в марте составит 7,526%. Базовый уровень доходности по рублевым вкладам от 91 до 180 дней — 7,776%, от 181 дня до года — 7,929%, по вкладам сроком больше года — 8,49%.

По вкладам физлиц в долларах базовый уровень доходности определен следующим образом: по депозитам до востребования — 1,042%, на срок до 90 дней — 3,116%, от 91 до 180 дней — 3,317%, от 181 дня до года — 3,886%, на срок свыше года — 4,042%.

В свою очередь, базовая ставка по вкладам в евро до востребования в феврале составит 0,016%, на срок до 90 дней — 0,728%, от 91 до 180 дней — 0,735%, от 181 дня до года — 0,904%, на срок больше года — 1,069%.

Банки РФ с 1 июля 2015 года обязаны платить дифференцированные взносы в Фонд обязательного страхования вкладов в зависимости от процентной ставки по вкладам граждан, а с 1 января 2016 года — в зависимости от финансовой устойчивости. Банки, завышающие ставки, должны уплачивать взносы по дополнительной ставке в размере 20% базовой, или по повышенной дополнительной ставке в размере 150% базовой.

В свою очередь, ЦБ ежемесячно определяет базовый уровень доходности вкладов по валюте и рублям как среднюю из максимальных ставок по вкладам в банках, привлекших в совокупности две трети общего объема вкладов. При превышении этого уровня не более чем на 2 процентных пункта банк будет платить только базовую ставку.