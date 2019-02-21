СТОКГОЛЬМ, 21 фев — ПРАЙМ. Руководство одного из крупнейших шведских банков Swedbank приняло решение о проведении внешнего аудита после обвинений в отмывании денег.

"Предотвращение операций по отмыванию денег — одна из самых важных задач банка. Поэтому я поручила аудиторской фирме ЕY провести тщательную независимую проверку заявлений, сделанных в телепередаче, и дала ей широкие полномочия", — заявила глава банка Биргитте Боннесен в распространенном в четверг пресс-релизе.

Шведский телеканал SVT ранее опубликовал результаты расследования, которые показали, что через счета в Swedbank в период с 2007 по 2015 год прошли порядка 4 миллиардов евро, полученных нелегально. Журналисты проследили связь между Swedbank и клиентами Danske Bank, который в 2018 году оказался в центре скандала в связи с обвинениями в отмывании средств через эстонское подразделение.