МОСКВА, 22 фев – ПРАЙМ. Объем межбанковских кредитов, привлеченных банками Московского региона (без учета ПАО Сбербанк), в 2018 году сократился на 9,2%, до 7 236,2 млрд рублей, сообщили агентству "Прайм" в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

На динамику показателя повлияло исключительно снижение объема межбанковских кредитов, привлеченных от российских банков (на 12,6%, до 6 205,4 млрд рублей). В результате доля средств, заимствованных кредитными организациями региона на межбанковском рынке, в анализируемом периоде уменьшилась с 15,1% до 12,7% совокупных пассивов.

Задолженность по выданным межбанковским кредитам сократилась на 11%, до 6 589,2 млрд рублей. Динамику показателя определило в основном уменьшение задолженности по МБК, предоставленным кредитным организациям-резидентам (на 10,9%, до 5 409,2 млрд рублей). Доля МБК в активах составила 11,6% на 01.01.2019 против 14,1% годом ранее.



