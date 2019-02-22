МОСКВА, 22 фев – ПРАЙМ. Объем вложений в долговые обязательства банками Московского региона (без учета ПАО Сбербанк) в 2018 году увеличился на 5,5%, до 6 260,4 млрд рублей, сообщили агентству "Прайм" в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

При этом их удельный вес в активах в анализируемом периоде снизился с 11,3% до 11,0%. На динамику показателя в наибольшей степени повлиял рост вложений в долговые обязательства Банка России и в долговые обязательства, переданные без прекращения признания, которые используются при проведении операций РЕПО. Объем портфеля долевых ценных бумаг в анализируемом периоде составил 391,7 млрд рублей, увеличившись на 9,9%, что в большей степени было вызвано ростом вложений в долевые ценные бумаги кредитных организаций-резидентов.